Planurile lui Gică Hagi, după ce a refuzat echipa națională a României

Gică Hagi este unul dintre cei mai doriți selecționeri pentru naționala României, de suporteri, după plecarea lui Mirel Rădoi. Răzvan Burleanu, președintele FRF, i-a pus oferta pe masă „Regelui”, dar fostul decar al „tricolorilor” a refuzat-o, informează DigiSport.

Hagi dorește să se concentreze pe activitatea în cadrul clubului pe care-l deține, FC Farul Constanța. „Regele” este și patron, și antrenor. Dacă ar fi venit la națională, ar fi fost într-un conflict de interese, pe lângă faptul că atenția ar fi trebuit să-i fie îndreptată în două direcții.

„Ne-am întâlnit, am avut o discuție în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acționar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculații. Am discutat două ore, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum.

Nu știu ce era dacă eram acționar minoritar, cred era total diferit. Nici n-am vrut să încercăm, pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, obiective clare și proiect ambițios (…)

Rămâne să vedem ce va fi în viitor. Eu vreau să îmi găsesc parteneri, nu e de vânzare. Acționari însemnă parteneri, ca să fim mai puternici. E normal și logic. Atât. Vreau să fiu în primele echipe din România, pentru că la Academie și la infrastructură suntem cei mai buni. Mai trebuie să muncim și la echipa mare”, a declarat Hagi, pentru DigiSport.

FRF, contracronometru pentru stabilirea noului selecționer al naționalei României

FRF ar urma să stabilească un nou selecționer până la finalul anului. Răzvan Burleanu și echipa sa sunt contratimp, pentru că pe 16 decembrie va avea loc tragerea la sorți pentru Nations League. Primele meciuri vor fi în iunie, când se vor disputa patru partide în cadrul competiției continentale. Restul de două se vor juca în septembrie 2022. Înainte însă, s-ar putea disputa două amicale, în primăvară.

În ultima vreme s-a discutat din ce în ce mai mult despre posibila preluare a naționalei de către Ladislau Boloni, demis de la Panathinaikos în această primăvară, dar și despre varianta Laurențiu Reghecampf.

România a rămas fără selecționer după ce a ratat calificarea la barajul pentru CM 2022. Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de dinainte de dubla decisivă cu Islanda și Liechtenstein.