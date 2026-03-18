Acasa » Sport » Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”

Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 11:50
Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”
Sursă Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. Poate Mirel Rădoi să salveze un sezon dezastruos pentru FCSB
  2. Ce spune Gigi Becali despre șansa FCSB de a-și spăla rușinea

Gigi Becali nu își pierde încrederea în FCSB, chiar și după un start dezamăgitor în play-out. Finanțatorul roș-albaștrilor a trasat clar obiectivul pentru Mirel Rădoi. Calificarea în preliminariile cupelor europene, singura variantă prin care echipa poate „șterge rușinea” ratării play-off-ului.

După remiza albă, 0-0, cu nou-promovata Metaloglobus, Becali rămâne optimist și convins că lucrurile pot fi redresate până la finalul sezonului. În același timp, patronul FCSB a transmis și un mesaj ferm către rivali.

Poate Mirel Rădoi să salveze un sezon dezastruos pentru FCSB

După un an plin de eșecuri, FCSB încearcă pe ultima sută de metri să mai repare imaginea unui sezon complet ratat. Campioana ultimilor doi ani a dezamăgit pe toate planurile. A ratat play-off-ul, a ieșit rapid din Europa League fără să ajungă în primăvară și a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor. În acest context tensionat, singura șansă de salvare rămâne calificarea în cupele europene prin barajul pentru Conference League.

Schimbarea de direcție a venit imediat. Elias Charalambous a plecat de pe bancă, iar Gigi Becali l-a instalat rapid pe Mirel Rădoi, în speranța unui reviriment. Noul antrenor are o misiune clară, să scoată echipa din criză. În același timp, trebuie să o ducă spre un final de sezon care să mai spele din eșecurile adunate.

Ce spune Gigi Becali despre șansa FCSB de a-și spăla rușinea

În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, Gigi Becali continuă să creadă în șansele echipei sale. Patronul FCSB recunoaște deschis că ratarea play-off-ului a fost o lovitură dură și o rușine greu de acceptat. Totodată, consideră că singura cale de salvare este performanța în Europa.

„Nu mai are rost. E rușine mare. Rușinea greu se șterge. Doar dacă facem performanță în Europa. Altfel… Nu mai are rost acum, ce să faci? E rușine mare. Rușinea e rușine, nu are rost. Ce să discutăm? E rușine, asta e. Dacă Mirel o să câștige și o să ducă echipa în Europa, se spală rușinea. Ăsta e țelul: Europa. Se spală dacă toți cad în ghilotină. Toți ăia care câștigă cupa și campionatul o să cadă în ghilotină (n.r. râde). O să ia campionatul și cad. O să iasă din primul tur. Toate numai în ghilotină. Intră ei în ghilotină și eu mă duc mai departe. L-am întrebat deja pe MM unde se joacă finala de Conference League. Numai așa se mai spală rușinea. Altfel nu merge. E rușine. Eu am spus cum se spală. Cum o vrea Dumnezeu, asta este treaba. Ce rost are să vorbesc eu? Aștept două-trei luni de zile să vedem”, a transmis Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde" (VIDEO)
Sport
Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
Momente dificile pentru Dan Petrescu! A ajuns de urgență pe masa de operație. Ultimele detalii despre starea antrenorului
Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
Comentatori TV jigniți de Diana Șucu, soția patronului de la Rapid. Când crezi că dacă ai bani ai și dreptul să jignești. Varianta feminină a lui Gigi Becali
Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
