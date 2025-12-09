B1 Inregistrari!
Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025". Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special

Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special

Ana Maria
09 dec. 2025, 15:33
Ana Maria
09 dec. 2025, 15:33
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Gigi Becali a făcut senzație la un eveniment. De unde și-a comandat costumul și cât a costat
  2. Ce premiu a primit Becali

Gigi Becali a făcut senzație la Super Gala Fanatik 2025. Costumul său a captat atenția tuturor participanților.

Gigi Becali a făcut senzație la un eveniment. De unde și-a comandat costumul și cât a costat

Costumul purtat de Gigi Becali la eveniment a fost un model dublu-breasted, comandat direct din Monte Carlo. Această piesă vestimentară de lux a fost evaluată la 5.000 de euro, reflectând gustul său pentru eleganță și calitate. Stilista Roxana Maya a comentat că alegerea lui Becali este una curajoasă și perfectă pentru un eveniment de această anvergură.

Făcut din materiale de cea mai înaltă calitate, costumul a fost personalizat pentru a se potrivi perfect pe silueta excentricului finanțator al FCSB, subliniind atenția sa pentru detalii și stil.

„Gigi Becali are propriul lui stil, iar ținuta din imagine confirmă din plin. Poartă un costum elegant, dublu-breasted, cu dungi fine, croit pe siluetă. Materialul are un luciu discret, iar nasturii aurii atrag privirea imediat.

Sacoul are umeri bine structurați și o linie clară, masculină. Este o alegere care vorbește despre statut, succes și despre dorința de a impresiona”, a precizat stilista Roxana Maya, pentru Fanatik.

„Cravata, tot cu dungi, completează tema vizuală. Pentru cine are curaj să se joace cu detaliile, această combinație funcționează foarte bine. Pentru cine preferă discreția, poate părea prea mult. Dar aici vorbim despre un personaj care nu și-a dorit niciodată să treacă neobservat.

Expresia din fotografie: zâmbet larg, relaxat, completează ținuta. Se simte bine, se simte în largul lui. Iar asta contează mai mult decât orice accesoriu. În cazul lui Becali, eleganța nu vine doar din haine, ci din faptul că știe exact cine este și ce vrea să transmită”, a mai adăugat stilista.

Ce premiu a primit Becali

Evenimentul a premiat numeroase personalități din domeniul sportului, inclusiv pe Ioan Varga și Dani Coman, recunoscuți pentru contribuțiile lor semnificative în fotbalul românesc.

De asemenea, Becali a fost desemnat „Omul Anului 2025” pentru contribuțiile sale remarcabile în fotbalul românesc.

Apariția lui Gigi Becali la eveniment nu a trecut neobservată, generând numeroase reacții în rândul invitaților și al publicului larg. Ținuta sa a fost subiect de discuție, fiind admirată pentru îndrăzneala și rafinamentul său.

Comentatorii de modă și participanții au lăudat alegerea stilistică a lui Becali, considerând-o ca fiind una dintre cele mai reușite apariții ale serii. Moda și stilul său personal au fost încă o dată subiect de dezbatere și fascinație.

Gigi Becali a reușit să impresioneze cu un costum de lux, demonstrând, încă o dată, că investiția în modă poate atrage atenția și admirația publicului.

