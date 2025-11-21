B1 Inregistrari!
Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică

Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică

Iulia Petcu
21 nov. 2025, 23:11
Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
Fostul mare internațional Gheorghe Hagi. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Cum se pregătește România pentru barajul cu Turcia
  2. Când va reveni Hagi pe banca tehnică

Liber din vară, după ce a predat conducerea Farului Constanța lui Ianis Zicu, Gheorghe Hagi a oferit primele declarații despre planurile sale viitoare în fotbal. Regele fotbalului românesc a vorbit recent despre naționala României și importanța sprijinului suporterilor în barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Cum se pregătește România pentru barajul cu Turcia

Hagi a subliniat rolul esențial al fanilor în susținerea echipei: „România trebuie să fie alături de echipa națională. Suporterii turci sunt fanatici și vor pune o presiune uriașă, dar noi trebuie să fim uniți și să le oferim încredere jucătorilor noștri”.

El a adăugat că încrederea în jucători este crucială: „Trebuie să avem 100% încredere în băieți. Aici nu trebuie să comentăm prea mult. Trebuie să avem încredere, convingere și curaj. În ultima treime de teren, acolo în jumătatea adversă, trebuie să ai mult curaj, acolo trebuie să riști. Trebuie să ai jucători care pot să facă lucrul acesta.”

Hagi avertizează că atmosfera din Turcia va fi dificilă: „Sperăm ca echipa României să ajungă în condițiile cele mai bune acolo, să fie inspirată. Chiar e nevoie, nu o să fie ușor! O să fie un meci foarte greu împotriva publicului! Am fost la meciul cu Liverpool și știu ce poate să creeze publicul din Turcia. Suporterii vor crea o ambianță foarte grea. Totuși, trebuie să facem față”, a declarat el, potrivit Fanatik.ro.

Când va reveni Hagi pe banca tehnică

Chiar dacă nu a oferit o dată exactă, Hagi și-a confirmat intenția de a reveni în antrenorat: „(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!”

Referitor la posibilitatea revenirii în 2025, Hagi a spus: „(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, relatează adevărul.ro.

