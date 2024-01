La ce oră se dispută finala de la Australian Open 2024 și unde poate fi urmărit meciul (VIDEO)

Aryna Sabalenka și Qinwen Zheng se vor înfrunta în finală feminină a turneului Australian Open 2024. Organizatorii au anunțat că partida se va desfășura în sesiunea de seară la Melbourne, după cele două finale de la juniori, pe arena Rod Laver, Meciul va începe la ora 10.30 (ora României) și va putea fi urmărită în direct pe canalul Eurosport.

Favorită certă a finalei, Aryna Sabalenka a mărșăluit pur și simplu până în finală, trecând de toate adversarele întâlnite fără să fi pierdut vreun set.

La Melbourne, fiind prezentă în cea de-a treia finală la rând în turneele de Grand Slam care se desfășoară pe hard – după Australian Open și US Open, în 2023. Doar o singură jucătoare a reușit un rezultat mai bun: Victoria Azarenka, conaționala Arynei, care a fost prezentă în patru finale la rând la turneele majore de pe hard între Australian Open 2012 și US Open 2013.

Dacă va câștiga finala Australian Open 2024, Aryna Sabalenka va deveni prima jucătoare de la Azarenka încoace care își apără trofeul la Grand Slam-ul de la Antipozi – Azarenka a câștigat edițiile din 2012 și 2013-.

Cu această performanță Sabalenka ar putea intra într-o categorie extrem de selectă, din care mai fac parte nume uriașe ale tenisului, precum Serena Williams, Jennifer Capriati, Martina Hingis, Monica Seles, Steffi Graf, Evonne Goolagong sau Margaret Court, cu mențiunea că ultimele 5 au câștigat chiar de 3 ori consecutiv titlul la Melbourne.

De asemenea, dacă se va impune în finală, Sabalenka va reuși să împlinească visul comun pe care l-a avut cu tatăl său, decedat în 2019, de a câștiga două turnee de Grand Slam înainte de a împlini 25 de ani.

Dacă va câștiga finala de sâmbătă, unde se va duela cu Qinwen Zheng, Sabalenka va deveni prima jucătoare de la Azarenka încoace care își apără trofeul la Australian Open (Azarenka a câștigat în 2012 și 2013). Astfel, Sabalenka ar putea intra într-o categorie extrem de selectă, din care mai fac parte nume uriașe ale tenisului, precum Serena Williams, Jennifer Capriati, Martina Hingis, Monica Seles, Steffi Graf, Evonne Goolagong sau Margaret Court, cu mențiunea că ultimele 5 au câștigat chiar de 3 ori consecutiv titlul la Melbourne.

De partea cealaltă, feminin de la Australian Open 2024. Profitând și de un culoar favorabil, în care nu a înfruntat nicio jucătoare de top 50 WTA, fiind a doua sportivă din istoria turneului, după Arantxa Sanchez Vicario în 1995 care are un astfel de traseu, chinezoaica a impresionat prin constanța și consistența jocului său.

La 21 de ani și 109 zile, Zheng a devenit cea mai tânără chinezoaică din istorie care ajunge într-o finală de Grand Slam și a doua cea mai tânără jucătoare din Asia, după Naomi Osaka, care juca prima sa finală la un turneu major când avea 20 de ani și 325 de zile, la US Open.

„Este un sentiment incredibil să fiu în prima mea finală de Grand Slam. Este unul dintre visurile mele de când eram copil. E grozav, în special după lupta pe care am dat-o azi pe teren. Pentru finală îmi doresc doar să dau ce am mai bun și să ne întrecem”, a declarat Zheng, după calificarea în finală.

Through in two!

Qinwen Zheng wins her place in Saturday’s Women’s Singles final!

She defeats Dayana Yastremska 6-4 6-4 to set up a meeting with Aryna Sabalenka. • • • •

— #AusOpen (@AustralianOpen)