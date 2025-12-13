B1 Inregistrari!
Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie

Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie

Adrian Teampău
13 dec. 2025, 16:37
Sursa Foto: Instagram/@leomessi
Cuprins
  1. Vizita lui Lionel Messi transformată în haos
  2. Autoritățile locale au deschis o anchetă
  3. Lionel Messi a părăsit orașul sub pază

Lionel Messi a fost motivul unui val de revolte ale suporterilor în contextul unui eveniment care trebuia să se desfășoare pe un stadion din orașul Kolkata, din vestul Indiei.

Vizita lui Lionel Messi transformată în haos

Starul argentinian a aterizat sâmbătă în Kolkata, unde a fost întâmpinat de o mulţime de suporteri. Aceștia au petrecut noaptea în fața aeroportului și  hotelului așteptându-l pe Lionel Messi. Fotbalistul a participat la un eveniment intitulat „GOAT Tour” (Great of All Times), ce reprezintă revenirea argentinianului pe subcontinent, după 14 ani. Vizita a fost comparată cu o sărbătoare religioasă, în orașul cunoscut drept capitala fotbalului indian.

Evenimentul a luat o altă turnură, însă, în interiorul stadionului Salt Lake, oficial cunoscut ca Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Mii de suporteri au acuzat o înșelătorie a autorităților și organizatorilor. Aceștia au fost iritați pentru că, deși au plătit prețuri uriașe pentru biletele de acces, nu l-au putut zări pe idolul lor.

Atacantul a fost înconjurat de un adevărat zid de politicieni și oficiali care au blocat vederea fanilor din tribune. Revoltele au izbucnit pentru dat fiind că oamenii nu au putut să-l fotografieze pe atacant și nici măcar să-l vadă de la distanță. Oamenii au reclamat faptul că politicienii și oficialitățile au împiedicat spectacolul sportiv pe care au plătti bani să-l vadă.

Iritarea s-a transformat într-o criză de securitate. Mii de fani au coborât din tribune și au invadat spațiul de joc, aruncând cu diferite obiecte în forțee de ordien. În acest context, vizita starului argentinian a trebuit să fie întreruptă după 22 de minute.

Autoritățile locale au deschis o anchetă

Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au dus la oprirea evenimentului și evacuarea lui Lionel Messi de pe stadionul din Kolkata. Incidentul a avut drept consecință acuzații de corupție politică și fraudă la adresa organizatorilor, după cum relatează EFE.

„Sunt profund consternată şi şocată de proasta gestionare de astăzi pe stadionul Salt Lake”, a declarat Mamata Banerjee, ministrul şef al Bengalului de Vest, într-un comunicat dat publicităţii.

Mamata Banerjee a anunţat, de asemenea, crearea unui comitet condus de un judecător. Acesta a primit mandat să investigheze deficienţele de securitate care l-au pus în pericol pe starul lui Inter Miami. De asemenea, sunt în desfășurare și alte anchete ale poliției din oraș.

Ministrul adjunct al Educaţiei din India, Sukanta Majumder, a acuzat partidul de guvernământ din regiune pentru haosul provocat. Oficialul indian a susținut că politicienii locali au deturnat evenimentul şi au provocat dezastrul. Ea a acuzat o schemă de corupție prin care au fost vândute biletele în profitul anumitor persoane.

Lionel Messi a părăsit orașul sub pază

În urma acestor revolte de pe stadion și a protestelor care au urmat, echipa de securitate a lui Lionel Messi a solicitat măsuri speciale de protecție. Fotbalistul și anturajul său au părăsit orașul Kolkata sub pază intensă.

Turneul „GOAT Tour” (Great of All Times) urmează să continue într-un alt oraș indian, Hyderabad.

