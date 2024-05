Marea împăcare: Cristina Neagu a făcut pace cu suporterii Rapidului, după un an de supărare (VIDEO)

La un an de la scandalul teribil cu suporterii Rapidului, , imediat după înfrângerea celor de la CSM București, din Giulești, scor 28-30.

Neagu s-a dus în mijocul galeriei și a făcut pace

În februarie 2023, Cristina Neagu era înjurată de fanii Rapidului, în timpul meciului direct din Cupa României, câștigat de CSM cu 31-24. La finalul acelei partide, handbalista le răspundea fanilor în mod dur, la interviu.

Acum, la un an distanță, cele două părți s-au împăcat. Imediat după Rapid – CSM București 30-28, Cristina Neagu s-a dus la galeria din Giulești.

Reporterii GSP prezenți la sala Rapid au surprins momentul în care Neagu a bătut palma cu liderul galeriei Rapidului. Apoi, a fost aplaudată la scenă deschisă de restul fanilor giuleșteni.

Cristina Neagu și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională în decembrie 2023

din echipa naționala de handbal a României, după .

”Un alt turneu final ratat, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne doream să fim măcar în sferturi, să accedem la turneul preolimpic, ăsta era obiectivul.

Dezamăgirea e foarte mare. Și pentru mine e foarte mare, pentru că nici nu am putut să joc la acest turneu. M-am accidentat, am făcut tot posibilul să mă recuperez, dar nu am reușit. Am încercat, pentru că știam cât de important era meciul cu Germania. Am încercat, dar nu am putut.

Ne-am abonat cumva la locul 12. Am avut o jucătoare senzațională, pe Lisa (n.r. Eliza Buceschi) și tot am terminat pe locul 12.

Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională, dacă nu mai sunt șanse să ajungem la turneul preolimpic. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin… Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul.

Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte”, a spus Cristina Neagu, la aeroport.

România a ocupat locul 12 la Campionatul Mondial. Echipa Națională a ratat obiectivul său la acest turneu final, calificarea în sferturile de finală (locurile 1-8), care ar fi asigurat prezenţa la un turneu preolimpic.