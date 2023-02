Marian Iancu după 8 ani de închisoare: „Aveam 140 de kilograme și am ieșit cu 104!”

Marian Iancu (57 de ani), fostul patron al Politehnicii Timișoara, a fost eliberat în vara anului trecut, după ce fusese condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală care n-are nicio legătură cu fotbalul.

A petrecut după gratii doar 8 ani

„Lucrurile s-au întâmplat spre binele meu și mai culegem și lucruri bune din toate cele rele. Am slăbit pentru că a trebuit să slăbesc.

Aveam 140 de kilograme când am intrat și am ieșit cu 104. Am luat deja două, trei kilograme în șapte luni și nu e mult. Acolo mâncarea n-are niciun gust.

Era și un magazin, ai ce să-ți cumperi, chiar dacă nu se compară cu ce aveai acasă. Ai anumite carduri cu bani pe care le poți folosi, plus pachetele care vin de acasă.” a povestit el pentru emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la .