Mesajul Simonei Halep pentru Darren Cahill după revenirea în circuit

Simona Halep a vorbit la superlativ despre Darren Cahill, fostul său antrenor, despre care spune că a susținut-o necondiționat în perioada în care s-a confruntat cu cea mai grea cumpănă din carieră.

Ce a spus despre Darren Cahill

Dubla-câștigătoare de Grand Slam a mărturisit că antrenorul australian a susținut-o necondiționat.

„Este un deosebit și nu a fost doar un antrenor. Îmi este și un prieten. S-a și văzut. Susținerea lui necondiționată a fost senzațională. Vreau să îi mulțumesc pe această cale că a fost alături de mine. M-a susținut public, dar și în privat. Bineînțeles că a venit și astăzi la meci. Este un om deosebit și mă bucur tare mult că după toată cariera am putut să am un am așa ca e alături. Bineînțeles că și după tenis vom fi prieten”, a declarat Simona Halep pentru .

Simona Halep a revenit oficial în circuitul profesionist

Simona Halep a jucat un prim meci după victoria obținută la TAS, cu Paula Badosa, în primul tur de la Miami Open. Românca a arătat nesperat de bine în setul de debut, dar scăpat partida din mână și .

În ciuda înfrângerii, Halep a reușit multe lovituri excepționale și n-a fost departe să tranșeze ostilitățile în favoarea ei, amintindu-ne de momentele în care era în prim-planul tenisului feminin. Singura problemă a părut să fie legată de lipsa ritmului de joc, o situație firească după circa un an și jumătate fără meci oficial jucat.

Cea mai titrată tenismenă a României pentru confruntarea pe care o vor disputa „tricolorele” împotriva Ucrainei în aprilie, în Florida.