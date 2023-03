Mihai Stoica îl face praf pe Leo Strizu: „Uitați-vă la ăsta ce față are. Eu pot să las așa un specimen să stea lângă echipă?”

După , între Mihai Stoica și acesta a existat un schimb dur de replici. Managerul general al echipei a avut cuvinte destul de dure pentru fostul antrenor în acte.

MM Stoica: „Omul, săracul, nu are nicio logică”

„Unii spun ce visează sau ce ar fi dorit să se întâmple, sunt niște aberații. OK, nu am așteptat un membru al staff-ului care întârzia. Ăsta e stilul meu. Eu am o problemă. Nu am vrut niciodată să mă înconjor de proști, de mincinoși și de impostori.

Dar cel mai grav mi s-a părut când un angajat al unui club sună jurnaliștii să le dea informații. Nu e vorba de el, nu e vorba de nimeni. Eu am vrut să îl ajut. A luat bani degeaba un an și jumătate. De ce a luat bani degeaba? Nu știa să facă nimic! Omul a trecut printr-o tragedie, mă bucur că l-am ajutat.

Cine îmi reproșează mie? Nimeni! E un om care 10 ani n-a fost în fotbal. El nu știa cine e Olaru. Am vorbit cu Olaru la un antrenament și după m-a întrebat cine e ăsta. Omul, săracul, nu are nicio logică. Chiar mi-e milă de el. El venea să bea cafeaua, pentru asta venea la stadion”, a spus Mihai Stoica, potrivit .

FCSB își va anunța noul antrenor în câteva zile

După plecarea lui Leo Strizu, FCSB a rămas fără antrenor principal. De asemenea, echipa nu îl are nici pe .

care deține Licența Pro. Echipa își va prezenta noul tehnician zilele viitoare.

„Eu nu am vrut să îl punem pe Leo Strizu! I-am zis lui Gigi, dar ce să fac? I-am zis, lasă-ne să aducem unul care să ne ajute cu ceva. Așa că o să aducem unul acum, nu doar o licență să fie pe bancă.

Avem variante, cred că în câteva zile îl vom anunța. Nu e român! mai activat în România ca jucător, mă refer la unul dintre ei. Mai sunt și variante care nu au activat în România. Va alege patronul.