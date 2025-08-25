Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”

Mirel Rădoi, , a explicat la finalul partidei dintre echipa sa și Petrolul Ploiești excesul de furie pe care l-a avut. Alb-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, astfel bucurându-se de prima poziție în clasamentul Superligiii României.

Chiar și așa, tehnicianul a avut o reacție neașteptată în timpul meciului. Acesta a răbufnit după golul de 2-0, marcat de Ștefan Baiaram. Reacția agresivă a părut că se îndreaptă spre cineva din tribune, deoarece Rădoi a început să strige spre tribuna din spatele său, iar mai apoi a dat cu pumnul în banca de rezerve.

Mirel Rădoi: „Să vină și să conducă ei dacă știu mai mult fotbal”

a explicat gesturile pe care le-a avut. În ceea ce privește prestația elevilor săi, acesta a declarat că este mulțumit, dar a transmis și un mesaj pentru suporteri.

„Ne-am asigurat acum că, până la pauza pentru echipa națională, vom fi pe prima poziție, indiferent de ce vom face la Botoșani. Victoria de astăzi, chiar dacă a venit târziu, nu poate fi pusă la îndoială. Trebuie să avem mai multă răbdare.

Per total sunt mulțumit, jucătorii au avut atitudine, iar din prea multă dorință și-au asumat unele riscuri. Nu cred că s-a pus problema câștigătoarei în această seară. Unde simțim zonele vulnerabile, slăbiciunile adversarului, acolo facem schimbările.

(n.r. despre momentul când a avut o criză de nervi) M-am certat cu banca. Nu mă pot abține, și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă, sunt alături de jucători. Nu sunt normale reacțiile, dar și eu sunt om, am reacțiile mele, chiar dacă uneori nu sunt cele corecte. O să rămân pe bancă, iar dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze.

E vorba de reacții care nu sunt normale. Nu ai cum la 0-0 să scuipi propriii jucători, chiar nu sunt normale reacţiile astea. Nu ai cum la 1-0 să cerți jucătorii, nu ai cum la 1-0 să spui despre X sau Y. Nu prea m-au certat, din fotoliu toată lumea ştie fotbal, e vorba de reacţii care nu sunt normale, trebuie să-ţi încurajezi jucătorii, înţeleg că toată lumea e pretenţioasă, trebuie să înţeleagă că jucătorii nu sunt roboţi.

Să vină și să conducă ei dacă știu mai mult fotbal. Din păcate, asta e. Mergem înainte sau renunțăm. Nu mă doare, viața a fost dură cu mine, poate de aceea de multe ori sunt prost și am așteptări mari de la oameni. Viața e dură, așa a fost mereu. Din păcate, dacă vom continua cu atmosfera asta și cu Istanbul, nu avem nicio șansă să ne calificăm”, a declarat Mirel Rădoi, la flash-interviu, potrivit

Alb-albaștrii se pregătesc pentru returul cu Istanbul Bașakșehir, din play-off-ul Conference League. Partida va avea loc joi, începând cu ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, din Craiova.