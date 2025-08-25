B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”

Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”

Elena Boruz
25 aug. 2025, 08:41
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Sursă foto: Captură video/Facebook Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a explicat la finalul partidei dintre echipa sa și Petrolul Ploiești excesul de furie pe care l-a avut. Alb-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, astfel bucurându-se de prima poziție în clasamentul Superligiii României.

Chiar și așa, tehnicianul a avut o reacție neașteptată în timpul meciului. Acesta a răbufnit după golul de 2-0, marcat de Ștefan Baiaram. Reacția agresivă a părut că se îndreaptă spre cineva din tribune, deoarece Rădoi a început să strige spre tribuna din spatele său, iar mai apoi a dat cu pumnul în banca de rezerve.

Mirel Rădoi: „Să vină și să conducă ei dacă știu mai mult fotbal”

Antrenorul a explicat gesturile pe care le-a avut. În ceea ce privește prestația elevilor săi, acesta a declarat că este mulțumit, dar a transmis și un mesaj pentru suporteri.

„Ne-am asigurat acum că, până la pauza pentru echipa națională, vom fi pe prima poziție, indiferent de ce vom face la Botoșani. Victoria de astăzi, chiar dacă a venit târziu, nu poate fi pusă la îndoială. Trebuie să avem mai multă răbdare.

Per total sunt mulțumit, jucătorii au avut atitudine, iar din prea multă dorință și-au asumat unele riscuri. Nu cred că s-a pus problema câștigătoarei în această seară. Unde simțim zonele vulnerabile, slăbiciunile adversarului, acolo facem schimbările.

(n.r. despre momentul când a avut o criză de nervi) M-am certat cu banca. Nu mă pot abține, și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă, sunt alături de jucători. Nu sunt normale reacțiile, dar și eu sunt om, am reacțiile mele, chiar dacă uneori nu sunt cele corecte. O să rămân pe bancă, iar dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze.

E vorba de reacții care nu sunt normale. Nu ai cum la 0-0 să scuipi propriii jucători, chiar nu sunt normale reacţiile astea. Nu ai cum la 1-0 să cerți jucătorii, nu ai cum la 1-0 să spui despre X sau Y. Nu prea m-au certat, din fotoliu toată lumea ştie fotbal, e vorba de reacţii care nu sunt normale, trebuie să-ţi încurajezi jucătorii, înţeleg că toată lumea e pretenţioasă, trebuie să înţeleagă că jucătorii nu sunt roboţi. 

Să vină și să conducă ei dacă știu mai mult fotbal. Din păcate, asta e. Mergem înainte sau renunțăm. Nu mă doare, viața a fost dură cu mine, poate de aceea de multe ori sunt prost și am așteptări mari de la oameni. Viața e dură, așa a fost mereu. Din păcate, dacă vom continua cu atmosfera asta și cu Istanbul, nu avem nicio șansă să ne calificăm”, a declarat Mirel Rădoi, la flash-interviu, potrivit gsp.ro.

Alb-albaștrii se pregătesc pentru returul cu Istanbul Bașakșehir, din play-off-ul Conference League. Partida va avea loc joi, începând cu ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, din Craiova.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Sport
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
Sport
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sport
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Sport
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Sport
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Sport
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Sport
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”
Sport
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”
Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”
Sport
Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”
Ultima oră
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
10:26 - Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
10:24 - Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
10:06 - Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare
10:06 - Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
09:52 - Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
09:49 - Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
09:40 - Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară