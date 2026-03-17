Starea de sănătate a lui Dan Petrescu . Antrenorul, aflat deja în pauză de la fotbal, a fost nevoit să ajungă de urgență pe masa de operație.

Prin ce momente dificile trece Dan Petrescu în această perioadă

Problemele de sănătate cu care se confruntă de mai multe luni s-au agravat semnificativ în ultima perioadă. Situația a ajuns într-un punct critic, necesitând o intervenție chirurgicală de urgență. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj a fost operat la nivelul gâtului. Intervenția a fost necesară după apariția unor complicații care nu mai puteau fi amânate.

Informațiile au fost făcute publice în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici a explicat că operația a fost una dificilă, realizată cel mai probabil la Cluj.

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece.

Dar la un momentdat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a spus acesta, notează fanatik.ro.

Cât timp a trecut de când Dan Petrescu nu mai antrenează

Departe de banca tehnică de mai bine de jumătate de an, Dan Petrescu încearcă să își revină după problemele de sănătate care i-au pus pauză carierei. Ultima experiență ca antrenor a fost la , de unde a plecat în august 2025. Decizia a venit după o înfrângere usturătoare, 2-7 cu Hacken, în turul play-off-ului Conference League, rezultat care a dus la demisia sa.

De atunci, acesta nu a mai revenit pe bancă, fiind nevoit să se concentreze pe refacere. Chiar și așa, parcursul său rămâne unul solid, început în 2003, cu experiențe atât în fotbalul românesc, cât și în campionate din străinătate. De-a lungul carierei, a antrenat cluburi importante precum Rapid, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Nasr sau Jeonbuk Hyundai.