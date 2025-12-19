B1 Inregistrari!
„Se zbârlește pielea pe mine". Noi declarații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie, nu știu ce face"

„Se zbârlește pielea pe mine". Noi declarații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie, nu știu ce face"

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 15:31
„Se zbârlește pielea pe mine”. Noi declarații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie, nu știu ce face”
Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Starea de sănătate a lui Dan Petrescu a generat un val de îngrijorare. Recent, au apărut informații că situația sa e mai gravă decât se credea inițial, stârnind reacții emoționale din partea celor apropiați.

Gino Iorgulescu, despre starea lui Dan Petrescu

Gino Iorgulescu, președintele LPF, a susținut că nu știe exact diagnosticul lui Dan Petrescu, dar e ceva foarte grav și acesta urmează un tratament dur.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine, la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort. Se zbârlește pielea pe mine. Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit ProSport.

Informații contradictorii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Antrenorul a dispărut din viața publică după despărțirea de CFR Cluj, în august, iar de atunci se știu puține lucruri certe despre el.

Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, confirma recent că fiicele lui Dan Petrescu, stabilite în străinătate, s-au întors de urgență în țară pentru a fi alături de tatăl lor și a-l sprijini în această luptă extrem de dificilă. Cei care l-au văzut au spus că ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza bolii.

Totuși, unii au dat declarații îmbucurătoare.

„Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a spus Balaj.

Iar Giovanni Becali chiar a anunțat că Dan Petrescu și-a revenit: „Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia”.

