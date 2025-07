Ce a declarat Andrei Cordea

Fotbalistul, cotat la 1,30 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt, a oferit și el primele declarații, odată cu anunțul făcut de formația clujeană.

„Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului. Încă de acum 2 luni când am rămas liber de contract, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult. Am venit cu gânduri bune la CFR Cluj, vreau să ajut echipa prin calitățile mele, să pun și alți jucători în valoare și să ne îndeplinim toate obiectivele propuse. Pentru acest sezon cel mai important lucru e să fiu sănătos, să mă ajute Dumnezeu să rămân sănătos, vreau să mă pregătesc cât de bine pot, să întru cât de repede, să îmi ajut colegii să intrăm într-o grupă europeană și să câștigăm campionatul. Fanilor le transmit să vină în număr cât mai mare la stadion să ne susțină. Eu unul o să dau totul pentru CFR Cluj și sper să ne atingem obiectivele”, au fost primele declarații ale lui Andrei Cordea.