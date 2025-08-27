OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român

Mircea Rednic (63 de ani) a uneia dintre cele mai importante echipe din campionatul belgian. a făcut anunțul, conform căruia românul nu va mai fi la cârma echipei.

Deși începuse bine pe banca belgienilor, Rednic s-a împotmolit la cele mai recente două meciuri, unde elevii săi au fost înfrânți cu scorul de 0-3, de Union SG, având același scor și cu Cercle Brugge. Astfel, conducerea clubului a luat decizia de a renunța la serviciile sale. Așadar, fostul antrenor de la UTA Arad a fost dat afară după doar cinci etape.

Ce a transmis clubul

Clubul a transmis un comunicat oficial, prin care a anunțat demiterea lui Mircea Rednic, dar și cine va fi înlocuitorul său. Potrivit informațiilor, Vincent Euvrad, antrenorul echipei Dender EH, ultima clasată în prima ligă belgiană, va prelua frâiele.

„Conducerea lui Standard Liege l-a anunțat în această dimineață pe Mircea Rednic că a încheiat colaborarea cu efect imediat.

Managementul nostru a ajuns la un acord cu Vincent Euvrard, iar tehnicianul de 43 de ani a semnat un contract pe doi ani.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru contribuția avută din iunie încoace și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bine ai venit și mult succes în noua provocare”, a transmis clubul, într-un

Euvrard va avea joi primul antrenament, în calitate de antrenor al celor de la Standar Liege. În acest moment, echipa belgiană se află pe poziția a 8-a în clasament, având un cumul de 7 puncte, în urma celor 5 meciuri jucate.