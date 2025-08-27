B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român

OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român

Elena Boruz
27 aug. 2025, 13:04
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Mircea Rednic (63 de ani) a fost demis din funcția de antrenor a uneia dintre cele mai importante echipe din campionatul belgian. Standard Liege a făcut anunțul, conform căruia românul nu va mai fi la cârma echipei.

Deși începuse bine pe banca belgienilor, Rednic s-a împotmolit la cele mai recente două meciuri, unde elevii săi au fost înfrânți cu scorul de 0-3, de Union SG, având același scor și cu Cercle Brugge. Astfel, conducerea clubului a luat decizia de a renunța la serviciile sale. Așadar, fostul antrenor de la UTA Arad a fost dat afară după doar cinci etape.

Ce a transmis clubul

Clubul a transmis un comunicat oficial, prin care a anunțat demiterea lui Mircea Rednic, dar și cine va fi înlocuitorul său. Potrivit informațiilor, Vincent Euvrad, antrenorul echipei Dender EH, ultima clasată în prima ligă belgiană, va prelua frâiele.

„Conducerea lui Standard Liege l-a anunțat în această dimineață pe Mircea Rednic că a încheiat colaborarea cu efect imediat.

Managementul nostru a ajuns la un acord cu Vincent Euvrard, iar tehnicianul de 43 de ani a semnat un contract pe doi ani.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru contribuția avută din iunie încoace și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bine ai venit și mult succes în noua provocare”, a transmis clubul, într-un comunicat oficial.

Euvrard va avea joi primul antrenament, în calitate de antrenor al celor de la Standar Liege. În acest moment, echipa belgiană se află pe poziția a 8-a în clasament, având un cumul de 7 puncte, în urma celor 5 meciuri jucate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Sport
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Sport
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Sport
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
Sport
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sport
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Sport
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Sport
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Sport
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Sport
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Ultima oră
13:56 - Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut”
13:48 - Statele unde tarifele la energie sunt la jumătate față de România. Mecanismele adaptate pe care vrea să le implementeze ministrul Energiei (VIDEO)
13:45 - Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)
13:33 - Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
13:30 - Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
13:25 - Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
13:08 - Scumpirile la electricitate, o problemă de securitate națională. Bogdan Ivan cere un efort conjugat pentru găsirea unor soluții (VIDEO)
12:57 - Zetea (PSD), critici pentru magistrații-protestatari: Alți bugetari își pierd din salarii, poate chiar slujbele, iar ei nu vor să renunțe la niciun privilegiu. Și așa au cele mai mari salarii de la stat (VIDEO)
12:46 - Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare
12:37 - A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit