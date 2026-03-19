Universitatea Craiova a câștigat la limită. cu scorul 1-0, meciul cu Dinamo București disputat în etapa a doua a fazei play-off din Superliga. Partida s-a jucat pe Arena Națională, în Capitală.
În cea de-a doua etapă a fazei play-off din actuala ediție a campionatului de fotbal, Superliga, Universitatea Craiova a întâlnit Dinamo. Meciul s-a jucat la București, pe Arena Națonală. Singurul gol al partidei a fost înscris de nigerianul Monday Etim, pentru olteni, în minutul 45+2. Acesta a șutat sub transversală după o combinație cu Ştefan Baraiam.
Dinamo şi-a creat două ocazii bune în prima repriză. În minutul 13, Daniel Armstrong a lovit mingea cu capul, trimițând-o spre poartă, dar Pavlo Isenko a respins. Portarul oltenilor a apărat, trei minute mai târziu, un șut din careu trimis de Alexandru Musi.
Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea căpitanului Nicuşor Bancu. El a fost eliminat chiar în finalul primei părţi (45+6), pentru un fault dur la Maxime Sivis.
Având avantajul omului în plus, Dinamo a dominat categoric, repriza secundă a meciului de fotbal. Alexandru Pop a trimis cu capul pe lângă poartă în minutul 71. Ulterior, în minutul 85, Ianis Tarbă a șutat, însă Laurenţiu Popescu a respins. Pentru craioveni, Samuel Teles a ratat desprinderea pe final, în minutul 89. Mingea trimisă de el a fost respinsă de pe linia porţii de Jordan Ikoko.
În minutul 42, jucătorii celor două echipe, Universitatea Craiova și Dinamo București au avut un conflict. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse.
A urmat o busculadă la care au participat fotbaliști de la ambele echipe, chiar lângă băncile de rezerve. Arbistru a intervenit prompt, în busculadă, și a pus lucrurile sub control.
Centralul Horaţiu Mircea Feşnic a împărțit patru cartonașe galbene, printre cei sancționați fiind și jucători de rezervă. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune.
Meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti și Universitatea Craiova s-a jucat pe Arena Naţională din Bucureşti. La meci au fost prezenți, în tribune, 8924 de spectatori, conform datelor oficiale, Între aceștia s-a numărat și selecționerul Mircea Lucescu. Unicul gol al partidei a fost înscris de Monday Etim în minutul 45+2.
Dinamo a ajuns la cinci eşecuri consecutive în campionat, în vreme ce Universitatea a venit pe Arena Națională după o înfrângere, în play-off, 0-1 cu FC Argeş, la Craiova. În sezonul regulat, ambele meciuri s-au încheiat la egalitate, 2-2 la Craiova şi 1-1 la Bucureşti.
Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 55), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba – 74)- Gnahore (Caragea – 80), Mărginean (Pop – 56), Cîrjan – Musi (Mazilu – 56), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic;
Universitatea Craiova: Isenko (Popescu – 46)- Romanchuk, Screciu, Rus – Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău – 62), Bancu – Baiaram (Ştefan – 46), Etim (Teles – 69). Antrenor: Filipe Coelho;
Cartonaşe galbene: Boateng (44), Gnohere (45), Mazilu (45), Sivis (53), Pop (82), Ikoko (83) / Creţu (44), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83).
Cartonaş roşu: Bancu (45+6);
Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); Arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); Al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti); Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); Arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti);
Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) – CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) – LPF.