Universitatea Craiova a câștigat la limită. cu scorul 1-0, meciul cu Dinamo București disputat în etapa a doua a fazei din Superliga. Partida s-a jucat pe Arena Națională, în Capitală.

Universitatea Craiova, victorie cu Dinamo

În cea de-a doua etapă a fazei play-off din actuala ediție a campionatului de fotbal, , Universitatea Craiova a întâlnit . Meciul s-a jucat la București, pe Arena Națonală. Singurul gol al partidei a fost înscris de nigerianul Monday Etim, pentru olteni, în minutul 45+2. Acesta a șutat sub transversală după o combinație cu Ştefan Baraiam.

Dinamo şi-a creat două ocazii bune în prima repriză. În minutul 13, Daniel Armstrong a lovit mingea cu capul, trimițând-o spre poartă, dar Pavlo Isenko a respins. Portarul oltenilor a apărat, trei minute mai târziu, un șut din careu trimis de Alexandru Musi.

Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea căpitanului Nicuşor Bancu. El a fost eliminat chiar în finalul primei părţi (45+6), pentru un fault dur la Maxime Sivis.

Având avantajul omului în plus, Dinamo a dominat categoric, repriza secundă a meciului de . Alexandru Pop a trimis cu capul pe lângă poartă în minutul 71. Ulterior, în minutul 85, Ianis Tarbă a șutat, însă Laurenţiu Popescu a respins. Pentru craioveni, Samuel Teles a ratat desprinderea pe final, în minutul 89. Mingea trimisă de el a fost respinsă de pe linia porţii de Jordan Ikoko.

Busculadă pe teren în minutul 44

În minutul 42, jucătorii celor două echipe, Universitatea Craiova și Dinamo București au avut un conflict. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse.

A urmat o busculadă la care au participat fotbaliști de la ambele echipe, chiar lângă băncile de rezerve. Arbistru a intervenit prompt, în busculadă, și a pus lucrurile sub control.

Centralul Horaţiu Mircea Feşnic a împărțit patru cartonașe galbene, printre cei sancționați fiind și jucători de rezervă. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune.

Caseta tehnică a meciului Dinamo București – Universitatea Craiova

Meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti și Universitatea Craiova s-a jucat pe Arena Naţională din Bucureşti. La meci au fost prezenți, în tribune, 8924 de spectatori, conform datelor oficiale, Între aceștia s-a numărat și selecționerul Mircea Lucescu. Unicul gol al partidei a fost înscris de Monday Etim în minutul 45+2.

Dinamo a ajuns la cinci eşecuri consecutive în campionat, în vreme ce Universitatea a venit pe Arena Națională după o înfrângere, în play-off, 0-1 cu FC Argeş, la Craiova. În sezonul regulat, ambele meciuri s-au încheiat la egalitate, 2-2 la Craiova şi 1-1 la Bucureşti.

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 55), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba – 74)- Gnahore (Caragea – 80), Mărginean (Pop – 56), Cîrjan – Musi (Mazilu – 56), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic;

Universitatea Craiova: Isenko (Popescu – 46)- Romanchuk, Screciu, Rus – Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău – 62), Bancu – Baiaram (Ştefan – 46), Etim (Teles – 69). Antrenor: Filipe Coelho;

Cartonaşe galbene: Boateng (44), Gnohere (45), Mazilu (45), Sivis (53), Pop (82), Ikoko (83) / Creţu (44), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83).

Cartonaş roşu: Bancu (45+6);

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); Arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); Al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti); Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); Arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti);

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) – CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) – LPF.