Primele imagini cu Novak Djokovic, părăsind Australia, țara care l-a izgonit. Uite cum a fost surprins în aeroport

Novak Djokovic a părăsit Australia în doar câteva ore de la pronunțarea sentinței de extrădare. Sportivul a fost surprins în aeroportul Tullamarine din Melbourne, în timp ce se pregătea să se îmbarce în avionul care îl va aduce acasă, în Serbia. Zborul va dura 13 ore, cu escală în Dubai, potrivit bbc.com.

Novak Djokovic has been pictured at Melbourne’s Tullamarine Airport before boarding his flight out of Australia.

Cel mai bun jucător de tenis al lumii a pierdut duminică procesul prin care contesta anularea vizei sale. Djokovic nu va mai putea sa intre in Australia timp de 3 ani.

Comitetul Olimpic al Serbiei a descris deportarea sportivului ca fiind o „mare nedreptate”.

Comitetul a adaugat că Djokovic a fost privat de șansa de a deveni cel mai mare jucător de tenis al tuturor timpurilor – deși puțini cred că va mai avea șansă să participe la un alt turneu de Grand Slam, după expirarea celor 3 ani de interdicție.

