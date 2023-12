Radu Drăgușin, subiect principal în presa engleză: Ar putea deveni cel mai scump fotbalist român din istorie

Interesul semnificativ al unor cluburi de top din Premier League pentru alimentează speculațiile despre un posibil transfer la Arsenal pentru 30 de milioane de euro.

Agentul Florin Manea a confirmat negocierile la Londra cu reprezentanți ai mai multor echipe, iar publicațiile englezești preiau cu interes această informație, relatează .

Genoa, actuala echipă a fundașului român, a stabilit prețul de transfer, iar Radu Drăgușin ar putea deveni cel mai scump fotbalist român din istorie.

„Sunt echipe interesate de Drăgușin”

Agentul internaționalului român, Florin Manea, dezvăluie că negocierile au loc cu cluburi importante precum Newcastle, Arsenal și Tottenham.

„Sunt la Londra de ceva timp și am avut aproape săptămânal întâlniri cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am schimbat mesaje, am discutat. Sunt echipe interesate de Drăgușin”, a declarat Florin Manea.

Publicațiile din subliniază interesul lui Mikel Arteta pentru . Genoa a evaluat jucătorul la 30 de milioane de euro, iar în caz de transfer, acesta ar depăși recordul de 19 milioane de euro stabilit de în 2003.

Radu Drăgușin speră să ajungă în Premier League

Fotbalistul își exprimă dorința de a evolua în , afirmând că este campionatul care îl atrage cel mai mult.

„Premier League e campionatul care îmi place. E un campionat pe care-l urmăresc și sper ca în viitor să ajung acolo. Voi lua o decizie când va fi cazul”, a spus Drăgușin.