România a învins Spania la CE de handbal feminin. Golul victoriei, marcat de Bianca Bazaliu cu două secunde înainte de final (VIDEO)

România a învins Spania, scor 28-27 (12-11), în grupa principală II a Campionatului European de handbal feminin. Golul victoriei a fost marcat de Bianca Bazaliu, de la 15 m, cu două secunde înainte de final.

Principalele marcatoare pentru România au fost Pintea – 7 goluri, Buceschi – 6, Neagu – 5, iar din echipa Spaniei s-au remarcat Gutierrez şi Gonzalez, cu câte 4 reuşite, informează

𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄!! 😱 Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! 🇷🇴 What a moment! 😳 |

Astfel, România obţine primele 2 puncte în clasamentul grupei II. Doar primele două clasate obţin calificarea în semifinale.

Următorul meci va fi abia pe 15 noiembrie, împotriva naționalei Muntenegrului. O zi mai târziu, pe 16, România va înfrunta Germania.

Campioana europeană se va califica automat la Jocurile Olimpice din 2024 şi la Campionatul Mondial din 2023.

Pentru căpitanul , , acesta este „probabil” ultimul Campionat European din carieră, după cum chiar ea a declarat.

Years go by and we still don’t get bored of ‘s shots 🚀😍 |

