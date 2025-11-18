B1 Inregistrari!
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor

Iulia Petcu
18 nov. 2025, 22:12
Rapid Bucuresti
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în timpul atacurilor
  2. Ce spune gruparea rapidiștilor
  3. Cum au reacționat autoritățile

Patru suporteri FCSB au fost arestați după ce ar fi comis două atacuri asupra unor membri ai grupării „Legiunea Chitila”, suporteri rapidiști. Incidentul s-a petrecut în contextul meciului Rapid – Farul Constanța (3-1). Agresorii, mascați și purtând glugi, ar face parte din Peluza Nord.

Ce s-a întâmplat în timpul atacurilor

Potrivit Poliției Române, un tânăr a fost lovit și i-a fost furat telefonul mobil pentru că purta o geacă a grupării rivale. La o oră distanță, aceiași suspecți ar fi agresat un minor și tatăl său. Haina și portofelul minorului, care conținea acte personale, au fost furate, iar tatăl a fost lovit încercând să-și apere copilul.

Ce spune gruparea rapidiștilor

Comunicatul Legiunii Chitila 2010 confirmă că gruparea „își asumă pierderea gecii de brigadă”. Ei au precizat că acțiunea s-a desfășurat pe pasarela dintre Calea Griviței și cartierul Giulești. „Poliția a fost sesizată în urma unui apel primit de la un curier Glovo după ce bătrânul era pe jos, cu gura plină de sânge”, au transmis ei. Comunicatul subliniază că plângerea a fost depusă pentru portofel și protejarea tatălui minorului, nu pentru geacă.

Conform comunicatului, unul din liderii Peluzei Nord a fost contactat de reprezentanții Legiunii Chitila pentru a clarifica acțiunea. Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, ar fi negat implicarea grupului său. Legiunea a explicat că a încercat să contacteze toate peluzele mari pentru a afla cine este responsabil și unde se află portofelul.

Cum au reacționat autoritățile

Pe 13 noiembrie, polițiștii Biroului Investigații Criminale din SRPT București au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov. În urma acestora, o parte din bunurile furate au fost recuperate. Cei cinci suspecți au fost reținuți pe baza mandatelor emise, relatează Libertatea.ro.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a patru dintre suspecți. Al cincilea a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei arestați au fost transferați într-un centru de reținere al Poliției Capitalei.

