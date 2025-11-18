Patru suporteri FCSB au fost arestați după ce ar fi comis două atacuri asupra unor membri ai grupării „Legiunea Chitila”, suporteri rapidiști. Incidentul s-a petrecut în contextul meciului Rapid – Farul Constanța (3-1). Agresorii, mascați și purtând glugi, ar face parte din Peluza Nord.
Potrivit Poliției Române, un tânăr a fost lovit și i-a fost furat telefonul mobil pentru că purta o geacă a grupării rivale. La o oră distanță, aceiași suspecți ar fi agresat un minor și tatăl său. Haina și portofelul minorului, care conținea acte personale, au fost furate, iar tatăl a fost lovit încercând să-și apere copilul.
Comunicatul Legiunii Chitila 2010 confirmă că gruparea „își asumă pierderea gecii de brigadă”. Ei au precizat că acțiunea s-a desfășurat pe pasarela dintre Calea Griviței și cartierul Giulești. „Poliția a fost sesizată în urma unui apel primit de la un curier Glovo după ce bătrânul era pe jos, cu gura plină de sânge”, au transmis ei. Comunicatul subliniază că plângerea a fost depusă pentru portofel și protejarea tatălui minorului, nu pentru geacă.
Conform comunicatului, unul din liderii Peluzei Nord a fost contactat de reprezentanții Legiunii Chitila pentru a clarifica acțiunea. Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, ar fi negat implicarea grupului său. Legiunea a explicat că a încercat să contacteze toate peluzele mari pentru a afla cine este responsabil și unde se află portofelul.
Pe 13 noiembrie, polițiștii Biroului Investigații Criminale din SRPT București au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov. În urma acestora, o parte din bunurile furate au fost recuperate. Cei cinci suspecți au fost reținuți pe baza mandatelor emise, relatează Libertatea.ro.
Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a patru dintre suspecți. Al cincilea a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cei arestați au fost transferați într-un centru de reținere al Poliției Capitalei.