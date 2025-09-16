B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic

Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic

Adrian Teampău
16 sept. 2025, 15:36
Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic
Sursa foto: captura video Youtube/ Sibiu Independent
Cuprins
  1. Controversele dintre șoferi pe Codul Rutier
  2. Ce se întâmplă pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens
  3. Excepția prevăzută de Codul Rutier
  4. Cazul în care manevra este interzisă
  5. Cum se execută manevra de depășire
  6. Amenzile prevăzute de Codul Rutier

Codul Rutier stabilește regulile în care autovehiculele trebuie să se deplaseze pe drumurile publice din România, în condiții de siguranță, pentru a evita accidentele rutiere. Încălcarea acestor reguli duce la sancționarea șoferilor, iar în anumite situații chiar la dosare penale.

Controversele dintre șoferi pe Codul Rutier

Una dintre manevrele descrise în legislația rutieră este depășirea. Codul Rutier prevede situațiile în care un autovehicul poate fi depășit, de către un altul. În acest context, în disputele dintre șoferi, a apărut o controversă legată de posibilitatea depășirii unui vehicul lent pe partea dreaptă a drumului. Această manevră este interzisă, depășirea în trafic trebuind să se facă obligatoriu pe partea stângă.

Există șoferi care susțin că pe drumurile publice cu cel puțin două benzi pe sens, depășirea unui vehicul lent se poate face pe partea dreaptă. Aceștia își justifică punctul de vedere spunând că nu avem, practic, de-a face cu o depășire, ci cu o devansare.

Alții, pe de altă parte, spun că orice trecere în fața unui vehicul mai lent este depășire, iar conform Codului rutier depășirea nu se poate face decât prin stânga.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, respectiv extinderea șoselelor, a implicat și introducerea unor indicatoare și marcaje rutiere noi pentru a face circulația mai fluentă și mai sigură. De asemenea, au apărut și completări la Codul Rutier pentru a analiza situațiile nou apărute.

Ce se întâmplă pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens

Pe drumurile publice care au cel puțin două benzi de circulație pe sensul de mers, depășirea altor vehicule mai lente se realizează mai ușor. Chiar și așa, Codul Rutier prevede o serie de reguli care trebuie respectate de șoferii aflați în trafic.

Legea prevede foarte clar că depășirea unui vehicul, pe o șosea, se poate face numai prin partea stângă, indiferent dacă drumul are una sau mai multe benzi de circulație pe sens.

„Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreaptă”, prevede Art. 45 (5) din OUG 195/2002, Codul Rutier.

Excepția prevăzută de Codul Rutier

Pe de altă parte Codul Rutier stabilește ce se întâmplă, atunci când un vehicul circulă pe prima bandă, iar un altul, mai lent, se deplasează pe cea de-a doua bandă. Dacă este să se respecte regulile privind depășirea, vehiculul mai rapid trebuie să se încadreze pe banda a doua, în spatele celui mai lent.A Apoi, respectând regulile prevăzute de lege, șoferul ar trebui să efectueze depășirea prin stânga și să revină pe prima bandă.

O astfel de manevră ar fi mult prea complicată și chiar ar implica o creștere a riscurilor de accidente în trafic. Codul Rutier prevede, însă ce se întâmplă dacă șoferul se află într-o asemenea situație.

„Nu constituie depășire […] situația în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în același sens de circulație”, se arată în Art. 45, alin. (4) din Codul Rutier.

Cu alte cuvinte, așa cum prevede Codul Rutier, cînd vehiculele se deplasează pe benzi de circulație separate, pe același sens, depășirea se poate face și pe parta dreaptă. Doar că într-un astfel de caz, manevra nu se numește depășire. Practic, vehiculul care circulă cu o viteză mai mare trece pe lângă cel mai lent, aflat pe o bandă paralelă.

Cazul în care manevra este interzisă

O astfel de manevră este permisă doar dacă vehiculele circulă în paralel, pe benzi separate. Lucrurile se schimbă, însă, atunci când mașinile circulă unul în spatele celuilalt pe banda a doua. Într-o astfel de situație, depășirea pe banda din dreapta, pentru a trece de șoferul mai lent este interzisă. Cei care recurg la o astfel de manevră riscă să fie sancționați.

Într-o astfel de situație este permisă doar depășirea vehiculului mai lent pe partea stângă.

„Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial”, se precizează în Art. 45, alin. (1) din legea 195/2002.

Cum se execută manevra de depășire

Codul Rutier stabilește ce trebuie să facă un șofer atunci când dorește să se angajeze într-o depășire pentru a evita un accident de circulație. Legea impune respectarea unor reguli clare menite să permită ca manevra să se facă în condiții de siguranță. Acesta sunt:

  • șoferul trebuie să se asigure că mașina din spate sau cea din față nu a semnalizat, la rându-i, intenția începerii unei manevre similare;
  • șoferul trebuie să se asigure că poate depăși fără să pună în pericol sau să stânjenească circulația celor care vin din sens opus;
  • șoferul trebuie să semnalizeze intenția de a efectua depășirea;
  • șoferul a dat prioritate celui care au acest drept, conform prevederilor din Codul Rutier;
  • în timpul depășirii, distanța laterală față de vehiculul depășit este suficientă pentru a permite manevra în siguranță;
  • după manevră, șoferul reintră pe banda inițială, după ce a semnalizat și s-a asigurat că poate face acest lucru în condiții de siguranță.

Amenzile prevăzute de Codul Rutier

Legislația rutieră prevede o serie de sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile din Codul Rutier atunci când se angajează într-o depășire.

Depășirea neregulamentară se sancționează cu 6-8 puncte de amendă și reținerea pentru 60 de zile a permisului de conduere. Practic, amenzile pot depăși 1.600 de lei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un mare producător auto anunță concedieri. Ford desființează aproximativ o mie de posturi în Europa
Auto
Un mare producător auto anunță concedieri. Ford desființează aproximativ o mie de posturi în Europa
Schimbare majoră pentru șoferii din România! Intră în vigoare începând cu 17 septembrie 2025
Auto
Schimbare majoră pentru șoferii din România! Intră în vigoare începând cu 17 septembrie 2025
Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment
Auto
Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment
Restricții de circulație pe Valea Prahovei. Drumurile Naționale DN 1 și DN 1B intră în reparații pentru o lună
Auto
Restricții de circulație pe Valea Prahovei. Drumurile Naționale DN 1 și DN 1B intră în reparații pentru o lună
Codul Rutier în 2025. Regulile de parcare în dreptul trecerilor de pietoni
Auto
Codul Rutier în 2025. Regulile de parcare în dreptul trecerilor de pietoni
Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat
Auto
Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat
Un mare producător acuză că riscă falimentul dacă ANAF nu-i recunoaște ca deductibile unele cheltuieli
Auto
Un mare producător acuză că riscă falimentul dacă ANAF nu-i recunoaște ca deductibile unele cheltuieli
Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
Auto
Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
Șoferii au acces la mai multe servicii online. Înlocuirea permisului de conducere se face printr-o procedură pe platforma DGPCI
Auto
Șoferii au acces la mai multe servicii online. Înlocuirea permisului de conducere se face printr-o procedură pe platforma DGPCI
Germania pune presiune pe UE. Berlinul ia măsuri pentru protecția industriei auto
Auto
Germania pune presiune pe UE. Berlinul ia măsuri pentru protecția industriei auto
Ultima oră
16:04 - Autoritățile strâng lațul în jurul colaboratorilor lui Horațiu Potra. Sechestru pe avionul care transporat mercenarii în Congo
15:57 - Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
15:51 - România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării
15:40 - Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
15:32 - Incredibil! S-a dus la medic pentru dureri de picior, însă ce au descoperit doctorii i-a schimbat viața pentru totdeauna
15:28 - A murit Robert Redford. Filmele celebre în care a jucat regretatul actor
15:05 - FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
14:55 - Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
14:53 - Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
14:50 - Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului