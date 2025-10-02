Ninsorile abundente au surprins România la începutul lunii octombrie și au afectat mai multe zone. Autoritățile au fost nevoite să închidă anumite drumuri încă de la primele semne ale iernii. În acest context, pregătirea mașinii și a șoferilor devine esențială pentru siguranță.

Ce fenomene meteo anunță specialiștii

Meteorologii ANM avertizează că temperaturile vor scădea rapid și vor apărea înghețuri timpurii. În regiunile montane, stratul de zăpadă poate ajunge până la 40 de centimetri în doar câteva zile. anunță ninsori și vreme rece, mai ales în zonele deluroase și montane, iar condițiile dificile de trafic sunt de așteptat pe întreaga perioadă a următoarelor două zile. În același timp, în regiunile montane se așteaptă între 25 și 50 cm de în 48 de ore.

Cum să pregătești mașina pentru iarnă

Experții recomandă dotarea vehiculului cu un „kit de supraviețuire de iarnă”, chiar dacă suntem încă la începutul sezonului rece. Acesta include cinci articole esențiale: lanternă pentru semnalizare și reparații, cabluri pentru pronire în caz de baterie descărcată, haine groase în eventualitatea unei opriri prelungite, ochelari de soare pentru protejarea vederii de reflexiile puternice ale zăpezii și rezerve de alimente cu calorii ridicate pentru situații de urgență, scrie Libertatea.ro.

rece și ninsorile abundente cresc riscul de blocaje în trafic, defecțiuni ale mașinilor și timpi de așteptare mai mari pentru asistență rutieră. Echipamentul corect poate face diferența între siguranță și situații periculoase. Specialiștii recomandă verificarea atentă a bateriei, anvelopelor și sistemului de încălzire, pentru a reduce riscurile pe drum.

Cum să conduci în siguranță în condiții de iarnă

Adaptarea stilului de condus la condițiile meteorologice este esențială. Șoferii trebuie să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște. Respectarea acestor reguli simple, împreună cu pregătirea corespunzătoare a mașinii, poate preveni accidentele și poate transforma orice deplasare într-o experiență mai sigură chiar și în condiții de vreme nefavorabile.