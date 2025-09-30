B1 Inregistrari!
Drumurile montane închise temporar din cauza ninsorilor. Ce recomandă poliția șoferilor

Iulia Petcu
30 sept. 2025, 21:34
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce sunt obligatorii anvelopele de iarnă
  2. Ce zone sunt afectate
  3. Ce recomandări au polițiștii pentru șoferi

Primele ninsori ale sezonului au creat dificultăți pentru șoferii care circulă pe drumurile montane din România. Poliția și administratorii drumurilor au emis avertismente și recomandări, iar pe anumite sectoare circulația a fost chiar suspendată temporar pentru a asigura siguranța participanților la trafic.

De ce sunt obligatorii anvelopele de iarnă

Pe Transfăgărășan, stratul de zăpadă depus a determinat intervenția utilajelor de deszăpezire, iar autoritățile au subliniat necesitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă. „În momentul în care partea carosabilă este acoperită cu precipitaţii specifice sezonului de iarnă, polei, zăpadă, lapoviţă, autoturismele trebuie echipate corespunzător, respectiv cu anvelope de iarnă. Şoferii, dacă intenţionează să urce pe Transfăgărăşan, având în vedere condiţiile de iarnă, în mod obligatoriu, anvelope de iarnă.”, a declarat Luciana Lazăr, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a atras atenția că, deși circulația nu este suspendată în prezent, situația poate evolua rapid, iar restricționarea accesului pe drum ar putea fi necesară pentru protecția șoferilor.

Ce zone sunt afectate

Pe DN 67C – Transalpina, stratul de zăpadă și viscolul au determinat autoritățile să oprească temporar circulația între Rânca și Obârșia Lotrului. Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a precizat că măsura a fost aplicată începând de luni, 30 septembrie, ora 09:00, și se menține până marți, 1 octombrie, ora 09:00. „Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic.”, au explicat reprezentanții DRDP Craiova.

Ninsorile au fost semnalate și în județul Alba, în zone precum Gura Haitii – Șaru Dornei și masivul Parâng – Șureanu. Autoritățile locale monitorizează situația și sunt pregătite să intervină pentru a sprijini traficul rutier dacă vremea se înrăutățește. Aceste fenomene confirmă debutul condițiilor de iarnă în zonele montane, unde temperaturile scăzute și precipitațiile pot crea probleme serioase pentru șoferi.

Ce recomandări au polițiștii pentru șoferi

Poliția rutieră recomandă șoferilor să echipeze obligatoriu autovehiculele cu anvelope de iarnă și să aibă la dispoziție lanțuri antiderapante. În plus, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față. Măsurile au scopul de a reduce riscul de accidente și de a permite o circulație mai sigură și mai fluidă în condiții dificile.

Vremea instabilă va continua să afecteze zonele montane, motiv pentru care autoritățile cer prudență și responsabilitate tuturor șoferilor. Consultarea site-urilor oficiale ale DRDP și INFOTRAFIC este recomandată pentru informații actualizate privind starea drumurilor, restricțiile și eventualele închideri temporare. Prin respectarea acestor recomandări, șoferii pot circula în siguranță și pot evita incidentele cauzate de condițiile de iarnă.

