Stellantis, unul dintre cei mai importanți producători de autovehicule își propune să introducă tehnologia bazată pe Inteligență Artificială în operaiunile sale. În acest sens grupul a încheiat un parteneriat cu compania franceză Mistral AI.

Stellantis intră în era Inteligenței Artificiale

Producătorul auto ale cărui operațiuni se dezvoltă la nivel global a ales Mistral AI pentru un . Scopul pe care și l-au propus cei de la Stellantis este de a introduce Inteligența Artificială în operațiunile sale. În acest sens a fost extinsă colaborarea dintre cele două entități.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței Italian Tech Week de la Torino, conform unui comunicat comun transmis presei, după cum relatează .

De altfel, cooperarea dintre grupul auto și compania de tehnologie datează de aproximativ un an și jumătate. Împreună, au implementat mai multe programe pilot bazate pe introducerea Inteligenței Artificiale în producția auto. Rezultatele obținute i-a determinat pe cei de la Stellantis să propuă extinderea acestui parteneriat cu Mistral AI. Se dorește implementarea pe scară largă a aplicațiilor de Inteligență Artificială (AI).

„Prin extinderea acestui parteneriat, ne propunem să facem un pas semnificativ în transformarea modului în care inteligența artificială este utilizată în . Obiectivul nostru este să îmbunătățim experiența clienților și, în același timp, să consolidăm eficiența operațională a Stellantis”, se arată în declarația comună a companiilor.

Cm va funcționa parteneriatul

Conform comunicatului emis de Stellantis, noile inițiative au fost denumite Innovation Lab și Transformation Academy. Innovation Lab va fi dedicat integrării AI în zona de vânzări și post-vânzări. Astfel, se dorește o îmbunătățire a interacțiunii cu clienții și optimizarea serviciilor de suport.

În paralel, Transformation Academy va sprijini dezvoltarea de soluții AI pentru producția de bază. Proiectul va pune accent pe creșterea eficienței și susținerea proceselor industriale.

Colaborarea dintre cele două entități va merge mai departe. Potrivit sursei citate, mai sus, scopul urmărit nu este doar de a implementa soluții tehnologice punctuale. Stellantis și Mistral AI urmăresc construirea unei structuri de sprijin care să permită extinderea rapidă a utilizării Inteligenței Artificiale în cât mai multe arii de activitate.

Extinderea parteneriatului marchează o etapă importantă în direcția digitalizării proceselor din industria auto, unde presiunea pe este foarte puternică. Competiția din ce în ce mai acerbă impune măsuri rapide pentru a face față schimbărilor din piață. Iar AI va deveni un factor cheie pentru diferențierea producătorilor auto în anii următori.

Stellantis își propune să câștige avantaj în competiția globală

În prezent, industria auto trece printr-o perioadă de transformări accelerate, determinate de digitalizare, electrificare și pretențiile tot mai ridicate ale clienților. În acest context, Stellantis încearcă să se poziționeze ca un lider al inovației prin integrarea tehnologiilor emergente.

„AI nu mai reprezintă doar un instrument de suport, ci devine un element central în modul în care companiile auto își pot reinventa procesele. Prin aceste platforme comune, intenționăm să aducem inteligența artificială în centrul strategiilor noastre de dezvoltare”, se mai arată în comunicatul de presă.

Pentru grupul auto, avantajele acestei colaborări se văd în reducerea timpilor de răspuns pentru clienți, personalizarea interacțiunilor în zona comercială, dar și în eficientizarea fluxurilor de producție. Mistral AI, companie franceză specializată în soluții avansate de inteligență artificială, va furniza expertiza tehnologică necesară pentru implementarea proiectelor.