Adrian Teampău
29 sept. 2025, 10:38
BYD, producătorul chinez de automobile electrice, se aşteaptă ca exporturile sale să crească în acest an, datorită lansării unor noi modele. Grupul chinez estimează să vândă până la un milion de unități în afara Chinei.

BYD preconizează majorări la export

Producătorul de autovehicule chinez se aşteaptă ca exporturile să reprezinte aproximativ 20% din vânzările sale pe plan global. BYD Co este cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV). Compania a lansat mai multe modele, în acest an, și se așteaptă ca acestea să influențeze vânzările externe. Informația a fost prezentată într-un articol publicat de ziarul Sc, preluat de Reuters.

Potrivit estimărilor, grupul chinez se așteaptă să livreze între 800.000 şi un milion de unităţi în afara Chinei continentale până la finalul anului 2025. În total, se previzionează că vânzările totale vor atinge 4,6 milioane de unități, conform publicaţiei chineze care îl citează pe directorul de relaţii publice al BYD, Li Yunfei.

Producătorul chinez şi-a redus obiectivul referitor la vânzările de autovehicule în 2025 cu până la 16%, la 4,6 milioane vehicule. Potrivit South China Morning Post, compania se confruntă cu un ritm de creștere anual foarte lent. Această stagnare datează de cinci ani și este un indiciu că expansiunea sa record se apropie de final.

„Livrările internaţionale vor avea o contribuţie mai mare în următorii ani”, a declarat Li, adăugând că propria flotă de nave a BYD susține creșterea vânzărilor la export.

Grupul chinez lansează producția în Europa

În anul 2024, vânzările pe plan global ale BYD au fost responsabile pentru mai puţin de 10% din totalul livrărilor de 4,26 milioane, a informat publicaţia chineză. În prezent, grupul chinez se pregătește să lanseze producția în fabrica din Ungaria. Oficial, BYD a anunțat că primele vehicule electrice vor ieși pe porțile acestei fabrici la finalul anului.

O altă fabrică a producătorului chinez va fi construită în Turcia. Producția va începe aici undeva în 2026, iar capacitatea totală va fi de aproximativ 500.000 unităţi pe an.

BYD este considerat cel mai mare rival al grupului american Tesla. Compania din China a raportat primul declin al profitului trimestrial din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul războiului preţurilor din China, cea mai mare piaţă auto mondială. Vânzările BYD pe plan intern, responsabile pentru aproape 80% din livrările sale globale, au scăzut în august pentru a patra lună consecutiv.

BYD domină piața producătorilor electrici

Producătorii de vehicule electrice din China devin o forță importantă pe piața auto europeană, consolidându-și statutul de competitori pentru brandurile tradiționale europene, în special pe segmentul vehiculelor electrice.

Astfel, la Salonul Auto de la Torino, șaptesprezece producători auto chinezi și-au prezentat noile modele. Andrea Levy, președintele Salonului Auto de la Torino, a apreciat că aceștia câștigă teren prin capacități de design în creștere.

„De exemplu, BYD și-a prezentat marca premium Denza, Dongfeng a lansat o nouă sub-marcă, iar Zeekr și-a expus modelele”, a spus Andrea Levy.

