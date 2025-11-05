B1 Inregistrari!
RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină

Iulia Petcu
05 nov. 2025, 16:38
RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
Sursa foto: Freepik / @senivpetro
Cuprins
  1. Ce informații false circulă în mediul online
  2. Ce este, de fapt, obligatoriu iarna
  3. Ce accesorii sunt doar recomandate
  4. Ce sfaturi oferă RAR privind anvelopele de iarnă

Odată cu venirea frigului, revin și valurile de informații false despre obligațiile șoferilor. În fiecare an, articole virale circulă pe rețelele de socializare, avertizând că ar exista noi reguli de iarnă în Codul Rutier. Registrul Auto Român (RAR) atrage însă atenția că aceste mesaje sunt neadevărate și clarifică exact ce trebuie și ce nu trebuie să existe în mașină pe timpul sezonului rece.

Ce informații false circulă în mediul online

În ultimele săptămâni, tot mai multe postări online au susținut că șoferii ar fi obligați să aibă în portbagaj nisip și o lopată pentru a putea circula legal pe drumurile acoperite de zăpadă sau polei. RAR a intervenit pentru a lămuri situația, explicând că aceste afirmații sunt complet nefondate.

„Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să aflați vestea BOMBĂ a momentului pentru toți șoferii? Știați că potrivit Codului Rutier 2025 trebuie să aveți nisip și lopată pentru deszăpezire în portbagaj? Puteți sta liniștiți, am dat noi click pe aceste articole de tip fake-news, ca să nu vă pierdeți voi inutil timpul cu textele care provoacă îngrijorare prin informații false”, au transmis reprezentanții instituției printr-o postare pe Facebook.

RAR a subliniat că această pseudo-știre reapare anual, însă nu are nicio legătură cu legislația rutieră actuală.

Ce este, de fapt, obligatoriu iarna

Conform clarificărilor RAR, singura obligație legală pentru șoferi, atunci când drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei, este echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă. Lipsa nisipului sau a lopeții din mașină nu atrage nicio sancțiune și nici reținerea certificatului de înmatriculare.

RAR a reamintit că toate anvelopele care poartă marcajul „M+S”, „M.S.” sau „M&S” sunt conforme pentru sezonul rece. Nu există o perioadă fixă pentru folosirea acestora – ele devin obligatorii doar atunci când condițiile meteo o impun. De asemenea, instituția a explicat că inscripția „all season” nu garantează automat conformitatea pentru iarnă, criteriul esențial fiind marcajul legal M și S, relatează Capital.ro.

Ce accesorii sunt doar recomandate

Chiar dacă nu sunt prevăzute de lege, anumite echipamente pot fi extrem de utile pe timp de iarnă. RAR recomandă ca șoferii să aibă în mașină cabluri de pornire, un cablu de tractare, becuri de rezervă sau o canistră cu combustibil pentru drumurile lungi. „Dincolo de faptul că nu există o obligație legală și că nu riscați să vă fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă nu aveți nisip și lopată în portbagaj, sigur că unele accesorii pot fi utile iarna”, se arată în comunicatul RAR.

Pentru vehiculele de mare tonaj sau cele care transportă pasageri și mărfuri periculoase, reglementările pot fi diferite, însă șoferii profesioniști cunosc aceste reguli și le respectă deja.

Ce sfaturi oferă RAR privind anvelopele de iarnă

Reprezentanții RAR le recomandă șoferilor să verifice atent starea anvelopelor înainte de montare. Este important ca acestea să fie fabricate recent și să aibă o adâncime corespunzătoare a profilului. Anvelopele mai vechi de 4-5 ani ar trebui evaluate de un specialist.

De asemenea, RAR atrage atenția că anvelopele de iarnă oferă o aderență superioară atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius. În lipsa lor, șoferii pot fi sancționați cu amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, între 9 și 20 de puncte-amendă.

