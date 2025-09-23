O decizie recentă a Comisiei pentru buget-finanțe a Senatului aduce o schimbare semnificativă pentru persoanele care se confruntă cu diagnostice oncologice. Printr-un amendament adoptat la proiectul de lege privind pensiile private obligatorii, pacienții bolnavi de cancer vor avea posibilitatea să solicite întreaga sumă acumulată în contul personal de pensie privată (Pilonul II), într-o singură tranșă.

Această măsură reprezintă o abatere de la forma inițială a proiectului legislativ trimis de Guvern, care prevedea retragerea treptată a banilor. În varianta propusă inițial, doar 30% din sumă putea fi accesată imediat, în timp ce restul era distribuit treptat, pe o perioadă de opt ani. Amendamentul aprobat de comisie oferă pacienților oncologici un acces mai rapid și mai simplu la resursele financiare acumulate, o facilitate considerată esențială în contextul unor afecțiuni care impun costul mari și nevoi urgente.

Cine poate beneficia de această măsură

În forma actuală, măsura se aplică strict pacienților diagnosticați cu cancer, care pot solicita întreaga sumă adunată în contul personal de pensie privată obligatorie. Asta este o priemieră în legislația pensiilor private și vine ca un sprijin concret pentru persoanele aflate într-o situație medicală extrem de dificilă.

Totuși, în timpul dezbaterilor diin comisie s-a ridicat și problema extinderii facilității către alte categorii de pacienți cu boli cronice severe. Printre acestea se numără pacienți cu „afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.”

Deocamdată, aceste categorii nu beneficiază oficial de aceeași prevedere, dar propunerea este în dezbatere. Dacă va fi adoptată, facilitatea ar putea acoperii un spectru mult mai larg de pacienți. Totuși, există și voci critice care avertizează că, prin lărgirea ariei de aplicare, se riscă deturnarea Pilonului II de la scopul său principal: asigurarea unei pensii suplimentare pentru vârsta de pensionare.

Care este poziția Autorității de Supraveghere Financiară

Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a reacționat critic față de propunerea de extindere a facilității către un număr mai mare de afecțiuni. Vicepreședeintele ASF, Dan Armeanu, a subliniat în cadrul ședinței că măsura riscă să destabilizeze logica Pilonului II de , care este gândit ca o sursă suplimentară de venit pentru perioada de pensionare, nu ca un fond accesibil oricând apar dificultăți medicale.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară – excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a declarat vicepreședintele ASF, citat de Agerpres, potrivit .

Cu alte cuvinte, ASF avertizează că, dacă se deschide posibilitatea accesării banilor pentru un spectru prea larg de cazuri, se poate ajunge la golirea fondurilor și la compromiterea scopului inițial al

Cum decurge procesul legislativ în acest caz

În urma unor dezbateri, Comisia pentru buget-finanțe a hotărât să amâne pentru o săptămână decizia finală, pentru a oferi timp suplimentar Autorității de Supraveghere Financiară și Ministerului Sănătății să transmită puncte de vedere oficiale. Este o etapă firească în procesul legislativ, mai ales atunci când un amendament are potențialul de a influența un întreg sistem financiar și social.

De asemenea, Senatul joacă rolul de primă Cameră sesizată în acest proiect legislativ. După redactarea rapoartelor de către Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget-finanțe, proiectul urmează să ajungă și în plenul Camerei Deputaților, care este forul decizional final. Abia după votul acesteia actul normativ ar putea fi aplicat.

Cum funcționează Pilonul II de pensii

Pilonul II funcționează pe principiul acumulării în conturi individuale. Mai exact, un procent din contribuțiile sociale plătite de fiecare angajat este direcționat automat către un fond privat de pensii. Aceste fonduri sunt administrate de companii specializate, supravegheate de

Sumele acumulate sunt investite pe piața financiară, scopul fiind creșterea valorii în timp și asigurarea unei pensii suplimentare la momentul retragerii. La pensionare, participanții pot alege fie plata eșalonată, fie o parte din sumă într-o singură tranșă (în anumite condiții). Totuși, accesul anticipat la aceste fonduri este reglementat strict, tocmai pentru a menține sustenabilitatea sistemului.

De aceea, discuția privind retragerea integrală a sumelor pentru bolnavii de cancer, și posibil pentru alte boli cronice, reprezintă o abatere majoră de la filosofia inițială a Pilonului II, care nu a fost conceput ca un cont de economii imediat disponibil, ci ca o resursă destinată exclusiv vârstei de pensionare.