Românii au ajuns să renunțe la mâncare din cauza lipsei banilor. Sunt concluziile unei cercetări sociologice care analizează percepţiile publice despre insecuritatea alimentară, în contextul din ultimul an.

Românii renunță la mâncare

O care vizează percepţiile publice despre arată că românii nu-și mai permit să consume trei mese pe zi din cauza austerității impuse de guvernul Bolojan. Peste jumătate dintre cei care au fost chestionați (56%) spun că au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să achiziționeze alimente ieftine.

Potrivit datelor centralizate de The Access Alliance, o organizație susținută de , şase din zece respondenţi spun că, în ultimele 12 luni, s-au temut că nu le vor mai ajunge banii pentru mâncare. Șapte din zece români consideră că situaţia legată de insecuritatea alimentară s-a înrăutăţit în ultimii 3-5 ani. Alți aproape 80% declară că sunt nevoiţi să caute frecvent promoţii din cauza lipsei de bani.

Pentru 40% din totalul celor intervievaţi, insecuritatea alimentară înseamnă să sari peste mese, din cauza lipsei banilor sau pentru ca alţi membri ai familiei să poată mânca. Un procent de 60% dintre cetățeni spun că au evitat ieșiri cu prietenii pentru că nu îşi permiteau să contribuie cu mâncare.

Cercetarea arată că cetățenii fac tot mai greu față presiunii financiare, în condițiile în care actuala guvernare a plasat întreaga presiune a recuperării deficitului pe umerii cetățenior de rând.

Cum se raportează cetățenii la lipsurile altora

Când vine vorba despre a acorda sprijin, cele mai frecvente gesturi la care recurg românii sunt cele directe. Un procent de 57% dintre respondenţi spun că au donat sau au oferit . Alţii că au plătit produse alimentare pentru persoane aflate în dificultate. În cazul în care s-ar confrunta personal cu probleme în a-şi permite mâncarea, 43% dintre respondenţi spun că ar apela în primul rând la familie, mult înaintea prietenilor sau colegilor.

Aproape 40% dintre ei au spus că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăţi în a-şi permite suficientă mâncare. Alți 19% cred că ar putea recunoaşte cu uşurinţă o persoană care se confruntă cu astfel de probleme. Sondajul arată că 17% dintre oameni nu ar spune nimănui dacă s-ar confrunta cu dificultăţi în a-şi permite mâncarea.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.007 respondenţi din România şi a analizat percepţiile publice despre insecuritatea alimentară, experienţele personale legate de dificultăţile în a-şi permite alimentele şi modul în care oamenii înţeleg această problemă. Marja de eroare este de +/-3,6%, la un nivel de încredere de 95%.