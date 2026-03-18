B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Austeritatea îi face să renunțe la mâncare. Românii sar peste mese pentru că nu mai au bani (Studiu)

Adrian Teampău
18 mart. 2026, 16:37
Cuprins
  1. Românii renunță la mâncare
  2. Cum se raportează cetățenii la lipsurile altora

Românii au ajuns să renunțe la mâncare din cauza lipsei banilor. Sunt concluziile unei cercetări sociologice care analizează percepţiile publice despre insecuritatea alimentară, în contextul austerității din ultimul an.

Românii renunță la mâncare

O cercetare care vizează percepţiile publice despre insecuritatea alimentară arată că românii nu-și mai permit să consume trei mese pe zi din cauza austerității impuse de guvernul Bolojan. Peste jumătate dintre cei care au fost chestionați (56%) spun că au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să achiziționeze alimente ieftine.

Potrivit datelor centralizate de The Access Alliance, o organizație susținută de Glovo, şase din zece respondenţi spun că, în ultimele 12 luni, s-au temut că nu le vor mai ajunge banii pentru mâncare. Șapte din zece români consideră că situaţia legată de insecuritatea alimentară s-a înrăutăţit în ultimii 3-5 ani. Alți aproape 80% declară că sunt nevoiţi să caute frecvent promoţii din cauza lipsei de bani.

Pentru 40% din totalul celor intervievaţi, insecuritatea alimentară înseamnă să sari peste mese, din cauza lipsei banilor sau pentru ca alţi membri ai familiei să poată mânca. Un procent de 60% dintre cetățeni spun că au evitat ieșiri cu prietenii pentru că nu îşi permiteau să contribuie cu mâncare.

Cercetarea arată că cetățenii fac tot mai greu față presiunii financiare, în condițiile în care actuala guvernare a plasat întreaga presiune a recuperării deficitului pe umerii cetățenior de rând.

Cum se raportează cetățenii la lipsurile altora

Când vine vorba despre a acorda sprijin, cele mai frecvente gesturi la care recurg românii sunt cele directe. Un procent de 57% dintre respondenţi spun că au donat sau au oferit mâncare. Alţii că au plătit produse alimentare pentru persoane aflate în dificultate. În cazul în care s-ar confrunta personal cu probleme în a-şi permite mâncarea, 43% dintre respondenţi spun că ar apela în primul rând la familie, mult înaintea prietenilor sau colegilor.

Aproape 40% dintre ei au spus că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăţi în a-şi permite suficientă mâncare. Alți 19% cred că ar putea recunoaşte cu uşurinţă o persoană care se confruntă cu astfel de probleme. Sondajul arată că 17% dintre oameni nu ar spune nimănui dacă s-ar confrunta cu dificultăţi în a-şi permite mâncarea.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.007 respondenţi din România şi a analizat percepţiile publice despre insecuritatea alimentară, experienţele personale legate de dificultăţile în a-şi permite alimentele şi modul în care oamenii înţeleg această problemă. Marja de eroare este de +/-3,6%, la un nivel de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
Eveniment
Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
Newsweek: Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
Eveniment
Newsweek: Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare
Eveniment
Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare
Ce spune zațul din ceașca de cafea? Tradiție, simboluri și semnificații
Eveniment
Ce spune zațul din ceașca de cafea? Tradiție, simboluri și semnificații
Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
Eveniment
Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Eveniment
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
Eveniment
Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul
Eveniment
Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul
OMS: Mortalitatea infantilă rămâne ridicată la nivel global, în ciuda progreselor din ultimele decenii
Eveniment
OMS: Mortalitatea infantilă rămâne ridicată la nivel global, în ciuda progreselor din ultimele decenii
Cum să consumi măslinele în siguranță? Semne de alertă și recomandări
Eveniment
Cum să consumi măslinele în siguranță? Semne de alertă și recomandări
Ultima oră
16:40 - Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
16:34 - O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică
16:05 - Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)
15:56 - Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
15:55 - USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
15:42 - Newsweek: Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
15:35 - Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare
15:35 - Familia lui Horia Brenciu s-a întors din Kuala Lumpur cu o întârziere de peste două săptămâni. Mesajul emoționant și haios al artistului: „Gata, nu mai sunt Kevin, singur acasă” (FOTO)
15:23 - Un meteorit uriaș de 7 tone a explodat deasupra SUA. Momentul, filmat de mai multe camere (VIDEO)
15:00 - Cel mai mare angajator din Teleorman plănuiește închiderea fabricii. Peste 800 de oameni vor fi concediați