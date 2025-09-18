Dovleacul este de departe alimentul vedetă al toamnei. Este cu atât mai atractiv cu cât este extrem de versatil și poate fi integrat într-o varietate de rețete, de la plăcinte și prăjituri, până la supe.

De ce ingrediente este nevoie pentru a prepara supa

O supă cremă de dovleac poate fi ideea perfectă pentru un prânz sau o cină diferită, în ton cu anotimpul de afară. Pentru următoarea rețetă nu este nevoie de unt, smântână sau lapte, pentru că folosește la maxim proprietățile dovleacului și își dorește să scoată în evidență gustul său cu adevărat unic.

Ingredientele necesare:

dovleac;

o ceapă mare;

o căpățână de usturoi;

, piper și cimbru uscat;

;

pentru servire: crutoane și semințe de dovleac prăjite.

Cum se prepară

Se începe prin tăierea dovleacului pe jumatate și scoaterea semințele. Mai apoi, se pune într-o tavă, cu puțin usturoi, ceapă, sare și piper, cimbru uscat și ulei de masline. În acest timp, cuptorul se preîncălzește la 200 de grade și, odată gata asamblarea tuturor alimentelor pe tavă, aceasta se poate băga în cuptor.

Cât timp legumele și dovleacul se gătesc, se pregătesc crutoanele. Se taie pâinea în cuburi, se pune într-o tigaie cu ulei de măsline și se presară cu sare, piper, oregano și praf de usturoi. Se vor găti la foc mic-mediu, iar periodic, se vor amesteca până când devin crocante.

După ce s-au gătit legumele din cuptor, se scot și ele. Dovleacul se curăță de coajă și se pune într-un blender, la fel și pentru usturoi. Se adaugă și ceapa, dar și puțina apă sau supă de legume. Se blednuiesc bine, până ajung la consistența de supă cremă.

Se servește alături de crutoane și semințe de dovleac.

Opțional, se poate folosi și puțină smântână clasică sau vegană.

Desertul cu gust de toamnă

Deserturile sofisticate, cu ingrediente scumpe sau chiar exotice, au acaparat rețelele de socializare în ultimii ani. De multe ori, românii uită că și în gastronomia noastră tradițională există deserturi care mai de care mai delicioase și care, în plus, se prepară doar cu ingrediente ieftine și ușor de găsit. Printre acestea se numără și prăjitura cu mere, care va da pe spate orice invitat la masă, oricât de pretențios ar fi.

Ingredientele necesare:

150 g de zahăr;

3 ouă;

3 mere mari (sau 4, pentru o umplutură mai generoasă);

200 g de făină;

80 ml de ulei;

80 ml de lapte;

jumătate de plic de praf de copt;

1 linguriță de măcinată;

esență de vanilie (opțional).

Cum se prepară prăjitura cu mere

Modul de preparare poate fi împărțit în patru etape principale: pregătirea merelor, prepararea aluatului, asamblarea prăjiturii, coacerea finală.

Pregătirea merelor începe cu spălarea merelor, curățarea lor de coajă și tăierea în cuburi de mărimi potrivite. După, bucățile de mere se pun într-o oală, la foc mic, împreună cu o lingură de zahăr. Se lasă la gătit câteva minute, timp în care, periodic, se amestecă. Se opreșe focul abia când au devenit ușor caramelizate. La final, se adaugă scorțișoara și se lasă să se răcească puțin.

Prepararea aluatului. Într-un bol încăpător, se bat trei ouă cu mixerul, până când încep să devină spumoase. Când au căpătat această consistență, se adaugă treptat zahărul, uleiul, laptele și, opțional, esența de vanilie. Se adaugă și făina amestecată cu praful de copt, în ploaie, și se amestecă ușor, cu o spatulă sau un tel, până când compoziția devine omogenă, dar nu foarte densă.

Jumătate din compoziția astfel obținută se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se nivelează și se bagă la cuptorul preîncălzit la 180°C. După 10-15 minute, atunci când aluatul a început să capete o crustă ușoară, se scoate tava din cuptor și începe asamblarea prorpiu-zisă a prăjiturii.

Asamblarea prăjiturii. Peste blatul tocmai scos din cuptor se pune stratul de mere călite, peste care se toarnă restul compoziției. Se nivelează totul cu grijă, astfel încât distribuția să fie uniformă, iar marginile bine acoperite.

Coacerea finală. După ce toate elementele au fost puse la un loc, tava se bagă din nou la cuptor, de data aceasta, pentru 20 de minute. Coacerea ia sfârșit atunci când preparatul s-a rumenit frumos și trece testul scobitorii, garanție că prăjitura este bine gătită.