Un moment obișnuit s-a transformat rapid într-o întâmplare incredibilă pentru un tânăr aflat în propria baie. În timp ce făcea duș, fără să bănuiască ce urmează, a auzit brusc zgomote puternice venind de deasupra. La scurt timp, a început să cedeze, iar bucăți din plafon au căzut direct în chiuvetă.

Lucrările de renovare realizate de vecinii de la etajul superior au provocat întreaga situație. Surprins de cele întâmplate, tânărul a început să filmeze momentul chiar în timp ce incidentul se desfășura. Imaginile au fost publicate ulterior pe și au atras rapid atenția internauților.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în baia tânărului care a filmat momentul

Imaginile filmate au fost publicate pe și au atras rapid atenția utilizatorilor platformei. În scurt timp, videoclipul a adunat mii de aprecieri și sute de comentarii, stârnind numeroase reacții. Unii internauți au tratat situația cu umor și au făcut glume despre pereții subțiri din blocuri. Alții, însă, s-au declarat surprinși de ceea ce au văzut.

La început, mulți au crezut că incidentul ar fi avut loc într-un bloc nou, însă autorul clipului a explicat ulterior că este vorba despre un imobil mai vechi. „La un moment dat a început să se audă bormașina aia foarte tare, zici că stăteau cu mine în casă. Eu eram în duș. Făceam și am văzut că se crapă puțin peretele. M-am dus m-am îmbrăcat, timp în care s-au oprit din a da găuri. După, când m-am dus înapoi în baie, iar s-au apucat să găurească și atunci mi-am luat telefonul și am făcut filmarea”, a povestit tânărul.

În înregistrare se observă cum fragmente din tavan se desprind și cad în baie. Mai mult, pe fundal se aude o persoană care le cere muncitorilor să se oprească.

De ce pot lucrările dintr-un apartament să afecteze tavanul vecinilor

După apariția videoclipului pe TikTok, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de explicații și păreri din partea utilizatorilor. Mulți au încercat să lămurească modul în care lucrările din apartamentul de la etaj au putut afecta direct tavanul locuinței de dedesubt.

Potrivit mai multor persoane, astfel de situații apar destul de des în construite cu zeci de ani în urmă. Problema ar fi legată de poziționarea sifonului din pardoseala băii, care, în multe imobile vechi, este montat foarte aproape de plafonul apartamentului de dedesubt. Atunci când proprietarii încearcă să îl înlocuiască, intervenția poate duce la spargerea tencuielii sau chiar a betonului din tavanul vecinilor.

„Sifonul în blocurile vechi sunt înalte. Așa sunt puse toate. Trebuie anunțat vecinul de jos să pună ceva pătură pe chiuveta lui ca să nu se spargă când cade tencuiala. Am pățit și eu”, a scris un utilizator. Și alți internauți au confirmat explicația, spunând că metoda este frecvent întâlnită atunci când sifonul trebuie schimbat. Un alt comentariu subliniază că tocmai vechimea clădirilor face ca astfel de situații să apară mai des: „Din contra, tocmai pentru că este bloc vechi se întâmplă. Fix acolo este sifon și așa se sparge când se înlocuiește, dar trebuia să-l anunțe.”

A ajuns incidentul la poliție sau s-a rezolvat între vecini

După ce videoclipul a devenit viral, mulți din secțiunea de comentarii i-au sugerat autorului să ia măsuri legale împotriva vecinilor de la etaj. Unii i-au recomandat să depună plângere pentru pagubele produse, iar alții au mers chiar mai departe și au spus că ar trebui să îi dea în judecată. Discuțiile au devenit rapid aprinse, iar numeroși internauți au considerat că situația este suficient de gravă pentru a ajunge în instanță.

Tânărul a revenit însă ulterior cu un nou videoclip în care a clarificat ce s-a întâmplat după incident. „Mi-am luat hanoracul pe mine, m-am încălțat și m-am dus la ei. Mi-au spus să stau liniștit că se repară. Am venit cu oamenii aici în baie, au văzut ce s-a întâmplat. Ei au făcut curățenie și nu trebuie să ne reclamăm, să ne dăm în judecată. Nu o să se întâmple asta pentru că oamenii sunt de treabă și îmi repară ei totul pe gratis”, a mai declarat acesta, notează click.ro.