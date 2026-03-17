Mesaj Ro-Alert emis de autorități pentru locuitorii județului Tulcea, în contextul din Ucraina. Populația este sfătuită să se pună la adăpost în contextul posibilității prăbușirii unor drone.

Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii județului Tulcea

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, marţi, în jurul orei 19:17, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului din . În noul mesaj Ro-Alert, locuitorii din zonă au fost avertizați cu privire la posibilitatea prăbușirii unor obiecte – resturi de drone – din spațiul aerian. Autorităţile au recomandat persoanelor care au primit această alertă să se adăpostească în locuri sigure.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul transmis pe telefoanele mobile.

Această avertizare vine în contextul unui atac pe care Rusia l-a executat asupra unor ținte din Ucraina, marți dimineață. Mai multe obiective civile și de infrastructură au fost vizate de dispozitivele zburătoare. Este vorba despre ținte situate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Dronă prăbușită pe teritoriul românesc

În cursul acestei zile, autoritățile au fost informate cu privire la resturile unui aparat de zbor care s-au prăbușit în zona localităţii Plauru. Informația a fost prezentată de , în contextul unui mesaj Ro-Alert transmis dimineață. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți că, în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, 21 de drone s-au apropiat de teritoriul României.

În mod regulat, spațiul aerian românesc este încălcat de dispozitive de zbor militare lansate asupra Ucrainei. Armata română ridică avioanele militare de la sol, pentru a monitoriza situația, dar nu iau nici o măsură pentru a le doborî. Ministrul Radu Miruță susține că se evită situațiile în care resturile de drone s-ar putea prăbuși peste zonele locuite.

În acest context, în care se plimbă nestingherite pe deasupra teritoriului românesc, pe rețelele sociale, au apărut tot felul de speculații.

Mai mult sau mai puțin serios, cei care le răspândesc susțin că forțele ruse folosesc spațiul aerian românesc pentru a lansat atacuri cu drone asupra Ucrainei. Potrivit acestor scenarii, rușii profită de „zgârcenia” autorităților române care fac nimic pentru a distruge dispozitivele intruse.