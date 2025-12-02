Mihai Găinușă a comentat în stilul caracteristic ipocrizia ce însoțește în fiecare an Ziua Națională a României. Suntem , apărare, infrastructură sau siguranță rutieră și cu toții știm asta. Dar de 1 Decembrie cu toții suntem mândri.

Găinușă: Să dăm mână cu mână pentru horă, nu pentru muncă, Doamne fere!

„Lamulțean

Gata și cu ziulica națională, ce mai freamăt, ce mai zbucium. Ce mai ipocrizie.

”Hai să dăm mână cu mână”, cică. Pentru horă, nu pentru muncă, Doamne fere! Și e clar, dacă de la Alecsandri încoace încă ai nevoie de îndemn ca să ne strângem mâna, halal tragere de inimă.

”Măi muntene, măi vecine, vină să te prinzi cu mine”. Vine, vine, dar pe unde?

Așa de harnici suntem că de la 918 încoace n-am fost în stare să trecem Carpații cu o amărâtă de autostradă. Numa-n hore și ciolan am ținut-o.

În afară de 1 Decembrie, când în loc să facem o paradă de bucurie, un carnaval cu care alegorice, fanfare, culori, ne holbăm an de an la o coloană de mașini de omorât oameni.

-Ia uite, tati, HIMARS! Îți împrăștie mațele instantaneu!

Să te lauzi cu un convoi militar, observat cu atenție nu doar de drone rusești, ci din satelit, asta da mare mândrie!

”Unde-s doi puterea crește și dușmanul …” dușmanul de . Că s-a supărat și și-a dat demisia plângând, că nu-i atent cum scrie „Bioterra” și i-a ieșit „Atheneum”.

Și când a scris: ” Doborâți drona”, i-a ieșit: ”Faceți ce vreți””, a scris Mihai Găinușă, într- pe Facebook.

Găinușă: În rest gargară, defrișări, poluare, manele și topoare-n cap…

Acesta a ironizat apoi felul în care judecătoarea CCR Iuliana Scântei la parada de 1 Decembrie, dar și scandalul așa-zișilor suveraniști de la Alba Iulia sau rezultatele elevilor români la testele PISA.

„În rest ”amândoi suntem de-o mamă, de-o făptură și de-o seamă”, în afară de Duamna-în-galben, prințesa Cecereului, scânteia privilegiilor. Și de Hoașca-n-șubă, drona-ițar, trimisa specială a Kremlinului. Ana Pauker 2.

”Eu ți-s frate, tu mi-ești frate”, dar facem . Vai de capul nostru de patrioți de bâlci, nene Iancule!

”Și să vadă mândrul soare/ Într-o zi de sărbătoare…”

Cine să vadă? Ploaia? Așa deștepți suntem că ne îndesăm căciulile (și pălăria muștar) ca să dârdâim iarna, când mai aveam 3 anotimpuri la dispoziție să ne paradim. (de la paradă, verb)

Din fericire pământurile astea-s eterne, noi doar vremelnici chiriași.

Bubuind anual de mândrie.

În rest gargară, defrișări, poluare, manele și topoare-n cap, după ce ”vin la Milcov cu grăbire, să-l secăm dintr-o sorbire”.

Maestre, zi-i de dujmani!

Că de testele PISA suntem sătui”, a mai scris Mihai Găinușă, pe Facebook.