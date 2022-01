Peste 3.800 de medici de familie au încheiat contracte pentru testarea COVID-19. Alexandru Rafila: Testarea la medicul de familie, soluția pentru accesul facil al bolnavilor la diagnostic rapid, evaluare și monitorizare

Ministerul Sănătății a anunțat, duminică, că peste 3.800 de medici de familie au încheiat contracte ca să testeze în cabinete pentru depistarea COVID-19 la toți pacienții care se încadrează în definițiile de caz ale Institutului Național de Sănătate Publică.

Lista cabinetelor de medicină de familie care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate este dispobilă pe site-ul ministerului, www.ms.ro. Instituția a precizat că „lista este în dinamică”.

„Ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila consideră că testarea la medicul de familie reprezintă soluția pentru accesul facil al bolnavilor la diagnostic rapid, evaluare și monitorizare. Ministrul Sănătății mulțumește medicilor de familie pentru implicare și îi încurajează sa participe în număr cât mai mare la efortul național de control al pandemiei și de reducere a numărului de cazuri grave și decese, care se poate realiza numai prin solidaritate și profesionalism”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Sănătății.

Alexandru Rafila declara recent că, pentru a evita „experiențele nefericite” din trecut, „primul gând” a fost creșterea accesului la testare.

„Primul gând a fost să creștem accesul la testare. Cel mai apropiat furnizor de servicii medicale de fiecare dintre noi este medicul de familie. Am avut întâlniri repetate cu organizațiile profesionale ale medicilor de familie, ulterior și cu cei din Colegiul Medicilor din România, și am găsit această soluție în care fiecare persoană care are simptomatologie sau este contact direct cu o persoană care a fost infectată să aibă acces imediat la testare, la medicul de familie, iar Casa de Asigurări de Sănătate plătește o sumă fixă pentru acest serviciu. (…) La medicul de familie, persoanele care sunt diagnosticate pozitiv pot fi consultate, evaluate și pot fi îndrumate către aceste centre ambulatorii de evaluare, unde o persoană care are o formă ușoară sau medie, dar care are și comorbidități, există un anumit algoritm care face posibilă prezentarea acestor persoane în centrele de evaluare, au ocazia să facă o investigație completă, analize de sânge și o radiografie sau computer tomograf, după caz”, explica ministrul Sănătății pe 21 ianuarie.