Un conflict tensionat izbucnit scoate la iveală acuzații grave. Tatăl unui elev de clasa a șaptea susține că fiul său a fost practic exclus de la cursuri, după ce familia a refuzat să contribuie la fondul clasei.

Mai mult, bărbatul acuză că întreaga situație ar fi fost orchestrată chiar de dirigintă, care ar fi întors colegii împotriva copilului. Tensiunile ar fi escaladat ulterior până la conflicte fizice între elevi. În prezent, băiatul are mai multe absențe nemotivate și, potrivit tatălui, s-a ales inclusiv cu un ordin de restricție.

Cum a ajuns un conflict între elevi să ducă la ordin de protecție și absențe de la școală

Deși tensiunile dintre cei doi elevi existau încă de la transferul băiatului în clasă, situația s-a agravat treptat. Conflictul a scăpat complet de sub control abia la finalul anului trecut. Momentul culminant a avut loc în luna decembrie, chiar de Crăciun. Cei doi s-au luat la bătaie într-o , imediat după terminarea orelor. În urma agresiunii, victima a suferit răni serioase, iar instanța a decis emiterea unui ordin de protecție, obligând agresorul să păstreze o distanță minimă.

„S-au bătut în autobuz. El fiind mai mare, băiatul ăla i-a tras cu pumnul în spate, l-a lovit cu picioarele, doamna dirigintă era acolo. Mama fiind asistentă medicală la un spital, s-a dus şi i-a scos certificat medico-legal. Copilul meu a fost plin de sânge”, a povestit tatăl victimei, notează observatornews.ro.

Chiar și în aceste condiții, judecătorii au considerat că dreptul la educație al ambilor poate fi respectat. Astfel, au stabilit o distanță de cinci metri între ei, considerată suficientă pentru a frecventa aceeași clasă.

„S-a pus şi în balanţă dreptul la viaţă privată al victimei şi dreptul la educaţie al agresorului. S-a stabilit o distanţă minimă de 5 metri între cei doi, apreciind instanţa că asta permite prezenţa în clasă a ambilor elevi”, a declarat purtătorul de cuvânt al .

Conflict personal sau abuz de sistem: unde este, de fapt, adevărul

Cazul nu este analizat doar de poliție, ci și de Inspectoratul Școlar, pe fondul unor acuzații tot mai grave și contradictorii.

Directorul unității susține că instituția a aflat abia recent despre existența ordinului de protecție: „Noi am aflat despre acest ordin de protecţie abia săptămâna trecută. Soluţii ar fi. El putea fi mutat temporar la o clasă paralelă, se putea găsi soluţii. Nu era nicio problemă.”

De cealaltă parte, tatăl copilului spune că a preferat să nu își mai lase fiul la școală. Acesta merge mai departe și acuză că tot conflictul ar fi pornit de la refuzul său de a contribui la fondul clasei. Susține că diriginta s-ar fi simțit jignită și ar fi reacționat împotriva copilului său.

„Toată înţelegerea a fost între mine şi doamna dirigintă de la şedinţa cu părinţii. Și a mai fost o discuţie în curtea şcolii. I-am explicat doamnei că eu nu o să dau niciodată banii la fondul clasei, nu o să dau niciodată bani la fondul profesorilor. Cred că doamna s-a supărat extraordinar de tare şi au pornit nişte chestii care nu au fost binevente pentru copilul meu”, a spus tatăl victimei.