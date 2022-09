Unde a tăcut B1 TV? „Bună, România!” a cerut explicații celor de la Recorder pentru includerea postului TV în materialul „Prețul tăcerii” (VIDEO)

Mihai Voinea, redactor-șef și co-fondator Recorder, a fost invitat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, pentru a da mai multe detalii despre ultima investigație Recorder, legată de banii care ar ajunge de la partide la unele posturi de televiziune, pentru ca acestea să ignore anumite subiecte defavorabile lor.

Rugat, în emisiunea „Bună, România!”, să dea exemple de subiecte pe care B1 TV s-a făcut că nu le vede, Voinea a dat un singur exemplu dintr-o singură emisiune a unui jurnalist care nu mai lucrează de luni bune pentru B1 TV.

Voinea a invocat o emisiune de acum câteva luni a lui Silviu Mănăstire, care a zi nu mai e jurnalist B1 TV, în care invitat a fost Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne. Mănăstire l-a întrebat pe acesta abia la finalul emisiunii despre încercările de intimidare la adresa jurnalistei de investigație Emilia Șercan, care a descoperit

De precizat că B1 TV, după cum demonstrează pe site și pe al postului, a tratat pe larg subiectul legat de Emilia Șercan în numeroase emisiuni atât pe parcursul zilei, cât și seara,

Mihai Voinea s-a referit și la un despre omul de afaceri Dragoș Vîlcu, cel care s-a aflat două luni în acționariatul firmei ce deține site-ul Recorder, până ca site-ul să fie lansat. Tatăl lui Vîlcu, Gheorghe Vîlcu, a fost ambasador al României pe timpul lui Ceaușescu, dar Voinea a spus că el nu vede nicio problemă cu această calitate de ambasador pe vremea comunismului.

Mihai Voinea, lămuriri despre reportajul Recorder „Prețul tăcerii”

Răzvan Zamfir: Ce anume subiecte au fost trecute sub tăcere?

Mihai Voinea: „Au fost subiecte care au fost trecute sub tăcere sau prezentate evaziv, în special în emisiunea principală a postului, ținută de Silviu Mănăstire care între timp a devenit și politician. Deci noi când ne-am referit că oa,enii care se uită la televiziunile de știri nu sunt informați sau sunt informați evaziv, ne-am referit la faptul că fie aceste subiecte nu sunt prezentate deloc, fie sunt prezentate puțin, fie sunt prezentate în emisiunile care nu sunt principale ale postului. Nu vă așteptați ca în investigația noastră să facem investigația fiecărei emisiuni în parte…

În cazul dlui Silviu Mănsătire, cazul compromatului îndreptat împotriva jurnalistei Emilia Șercan, de care știu că dvs l-ați tratat în emisiunea dvs mult mai pe larg. Dl Mănăstire l-a avut invitat pe dl Lucian Bode, secretarul general al PNL, care acum i-a devenit șef, și a avut o oră la dispoziție să-l întrebe despre acest subiect foarte, foarte important. L-a întrebat în final când mai erau 30 de secunde. Au zis două vorbe, apoi „pa, la revedere!”. Eu, dacă l-aș fi avut în față pe ministrul de Interne l-aș fi călcat pe cap să zic așa, în termeni mai neacademici…”

E singurul exemplu pe care l-a dat jurnalistul Recorder și acela dintr-o emisiune veche, care nu se mai difuzează. În tot acest timp, însă, subiectul legat de Emilia Șercan a fost amplu tratat inclusiv în prime-time,

„Când spuneți că postul nu tratează un subiect, de exemplu plagiatul lui Ciucă, înseamnă că subiectul nu se regăsește nici la știri, nici în emisuunile de la prânz, nici în cele de seară, nu că un jurnalist din motive doar de el știute, care nu se mai găsește azi la postul respectiv, a decis să-și facă desfășurătorul altfel. Nu putem considera că dacă noi avem o anumită atitudine într-o emisiune, ea e relevantă pentru tot postul”, a subliniat atunci Răzvan Zamfir.

Jurnalistul Recorder s-a apărat din nou spunând că nu ei pot analiza fiecare emisiune în parte.

Ce a spus Voinea legat de articolul Newsweek despre „omul din spatele Recorder”

Cât despre articolul Newsweek, Voinea a spus că e„plin de minciuni și de neadevăruri”.

„Da, e foarte mincinos. Se bazează pe niște supoziții. Pornește de la o frântură de adevăr pe care noi n-am ascuns-o niciodată: Dragoș Vîlcu, care e un om de facaerri și care nu înțeleg ce vină are și care e problema cu el, ce i se impută… E o persoană cu care noi, cei de la Rcorder, am fost asociați preț de câteva luni, înainte de lansarea proiectului Recorder, că ne doream să lansăm un site de presă și am vrut să găsim un finanțator, că nu credeam în ideea de presă susținută 100% de public.

Am găsit un finanțator, un om de afaceri din zona de producție de filme și reclame, cu care n-am avut nicio problemă să ne asociem. Numai că în timp ce prăgăteam proiectul a anunțat că nu vrea să mai continue și s-a retras din firmă. Din momentul lansării și până în prezent n-a mai avut nicio legătură cu Dragos Vîlcu”, a explicat Voinea.

Zamfir: Se spune că dl Vîlcu e fiul unui fostul ambasador de pe vremea lui Ceaușescu…

Voinea: Și care ar fi problema cu chestiunea asta?

Jurnalistul a admis apoi că, vreme de două luni înainte de lansarea site-ului, Vîlcu a fost acționar:

„Proiectul Recorder s-a lansat în iulie 2017. Firma care ține Recorder a fost înființată în aprilie. În această perioadă în care noi pregăteam proiectul, aceste două luni în care Vîlcu a fost și el în acționariatul firmei… A fost și el deci, dar înainte de lansarea site-ului”.