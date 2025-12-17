Curtea de Apel București a tranșat, la mijlocul lunii decembrie, un litigiu cu miză politică și electorală, pornit din acuzațiile lansate în campania prezidențială din 2024. Vlad Voiculescu a cerut despăgubiri pentru afirmații legate de dosarul vaccinurilor, însă instanța i-a respins apelul și l-a obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Ce a decis Curtea de Apel București în procesul Voiculescu–Geoană

Curtea de Apel București a respins apelul formulat de împotriva lui Mircea Geoană, menținând soluția pronunțată anterior de Tribunalul București. Fostul ministru solicitase despăgubiri de 25.000 de euro, susținând că a fost defăimat în timpul campaniei prezidențiale din 2024.

Instanța a stabilit că Voiculescu nu este îndreptățit la daune morale și că trebuie să suporte cheltuielile de judecată ale pârâtului. Conform minutei, judecătorii „obligă pe apelantul reclamant la plata către intimatul pârât a sumei de 7.904,93 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată”.

De ce l-a dat Vlad Voiculescu în judecată pe Mircea Geoană

Acțiunea în instanță a fost declanșată după ce Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale anulate din 2024, a distribuit o fotografie modificată pe rețelele sociale. În imagine, Vlad Voiculescu era acuzat că „a furat un miliard de euro din vaccinuri”.

Afirmația făcea trimitere la dosarul penal deschis de în 2023, care vizează achizițiile de vaccinuri din perioada pandemiei. Voiculescu a susținut că asocierea dintre mesajul electoral și ancheta penală i-a afectat grav reputația publică.

Procesul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 2 decembrie 2024, în plină campanie pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. Judecata a început în martie 2025, fiind marcată de mai multe amânări pentru refacerea procedurii de citare.

Prin Hotărârea nr. 706/2025, pronunțată la 21 mai, Tribunalul București a respins cererea ca neîntemeiată, relatează Capital. Vlad Voiculescu a declarat apel pe 3 iulie 2025, însă Curtea de Apel a menținut soluția, deschizând doar calea recursului.

Ce alte procese similare a pierdut Vlad Voiculescu

Litigiul cu Mircea Geoană nu este singular, Vlad Voiculescu deschizând un proces asemănător și împotriva PSD. Fostul ministru a cerut ștergerea unor postări și plata de daune morale, invocând aceleași referiri la dosarul vaccinurilor.

Deși Tribunalul București i-a dat inițial dreptate, a schimbat complet soluția. Instanța a decis că PSD nu trebuie să șteargă postările și nici să plătească despăgubiri sau cheltuieli de judecată.

Care este contextul penal invocat în aceste litigii

Pe 8 decembrie 2024, DNA a anunțat începerea urmăririi penale față de Vlad Vasile Voiculescu pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Procurorii au arătat că „suspectul Voiculescu Vlad Vasile, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente sau analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin”.

Anchetatorii mai susțin că „suspectul ar mai fi întocmit un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile”, document care ar fi dus la achiziții suplimentare de vaccinuri. DNA precizează că „suspectului Voiculescu Vlad Vasile i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile”, relatează jurnalul.ro.