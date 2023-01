Arma mai puțin cunoscută cu care Ucraina a ajuns să anihileze toate dronele iraniene deasupra Kievului (VIDEO)

Peste 80 de drone iraniene lansate de armata liderului de la Kremlin deasupra Kievului au fost distruse în ultima săptămână de forțele ucrainene, cu ajutorul unei arme mai puțin cunoscută.

Potrivit oficialilor ucraineni, mare parte din merit , un vehicul militar care lansează două șuvoaie de gloanțe cu calibrul de 35 de milimetri în înaltul cerului cu care lovesc dronele în zbor, notează .

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis în această săptămână că Ucraina a ajuns să anihileze toate să lovească infrastructura critică ucraineană, doborând 80 deasupra Kievului numai în timpul atacului din noaptea de Revelion.

În ultimul an Berlinul a trimis 30 de astfel de sisteme în Ucraina, iar alte șapte urmează să ajungă anul acesta.

: The first footage of a German-supplied Flakpanzer Gepard SPAAG in use with Ukrainian forces appeared today, seen shooting down an incoming Russian cruise missile using its two 35mm autocannons.

