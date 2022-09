Dronele iraniene folosite de Rusia, o amenințare serioasă pentru forțele ucrainene (VIDEO)

Dronele iraniene, pe care Rusia a început să le folosească recent pe frontul din Ucraina, pot cauza probleme considerabile pentru apărarea antiaeriană ucraineană, după ce forțele ruse au țintit cu ajutorul lor infrastructură militară și echipamente de luptă, susțin soldații ucraineni aflați pe front, potrivit Politico.

Comandamentul ucrainean „Sud” a anunțat că luni de drone iraniene, provocând un incendiu și detonarea muniției, al treilea atac în doar trei zile, informează New York Times.

Săptămâna trecută aceste drone au roit pe cerul Ucrainei, declanșând riposta aeriană a forțelor ucrainene și îngrozind locuitorii care le-au urmărit zburând deasupra lor. Cu toate că mai multe drone au fost doborâte, acestea „au lovit clădirea administrativă din centrul orașului de trei ori” înaintea ca apărarea aeriană ucraineană să intervină și să elimine un al patrulea vehicul fără pilot.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revocat sâmbătă acreditarea ambasadorului iranian și a redus semnificativ numărul personalului diplomatic în Ucraina, pe fondul creșterii amenințării reprezentate de dronele fabricate în Iran.

Potrivit unui interviu acordat postului francez TV5Monde, liderul de la Kiev s-a arătat profund dezamăgit de faptul că Israelul, să-și apere spațiul aerian.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu statul Israel. Sunt în stare de șoc. Nu înțeleg de ce nu au putut să ne trimită sisteme de apărare aeriană”, a declarat Zelenski.

Today Odessa was again attacked by Shahed-136 kamikaze drones, which Russia got from Iran. Ukrainian army mastered to successfully land Russian aircraft, and these drones will follow. For that Ukraine needs more Western modern air defense systems. Drone launcher video below.

— Maria Avdeeva (@maria_avdv)