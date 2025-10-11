Atac armat, într-un orășel din statul american Mississippi, soldat cu patru morți și alte 12 persoane grav rănite. s-a petrecut în apropiere de un stadion pe care era programat un meci de fotbal american.

Atac armat într-un orășel american

Patru peroasne au fost ucise și alte 12 rănite, dintre care patru foarte grav, având nevoie de transport cu elicopterul la un spital, în orășelul Leland, aflat la aproximativ 190 km nord-est de Jackson, capitala statului Mississippi. Acest atac armat s-a petrecut în jurul miezului nopții, pe strada principală a orașului, după cum a declarat primarul John Lee, citat de BBC. Victimele au fost împușcate de un atacator în stradă.

Oficialul a precizat că patru persoane rănite au fost transportate de urgență, cu un elicopter, la spital. În acest moment nu există suspecți reținuți, însă poliția a demarat o amplă operațiune de identificare și căutare a atacatorilor. Poliția din Mississippi îl caută pe Tylar Jarod Goodloe, în vârstă de 18 ani, despre care se crede că are legătură atacul.

Orășelul Leland era mai aglomerat decât de obicei, deoarece urma să se desfășoare un meci de fotbal la liceul local, cu ocazia Homecoming-ului, o tradiție americană anuală. Este un eveniment care are loc toamna, când foștii elevi sunt invitați să sărbătorească spiritul școlii și al comunității. Primarul a declarat că atacul armat nu a avut loc în incinta liceului din Leland.

„Este un eveniment pe care îl organizăm anual de mulți ani și nu am avut niciodată incidente de acest gen. (…) Suntem un oraș cu scăzută, de aproximativ 3.700 de locuitori. Toți ne înțelegem între noi și ne cunoaștem unii pe alții. Așadar, pentru noi, aceasta este cu adevărat o tragedie”, a spus Lee despre acest atac armat pentru BBC.

Poliția face investigații în acest caz

Departamentul de Poliție din Leland investighează în continuare împrejurările care au dus la acest atac armat. Autoritățile nu au dat detalii despre împrejurările în care s-a petrecut tragedia. nu au prezentat informații despre focurile de armă trase sau despre tipul de armă care a fost folosit.

Senatorul statului Mississippi, Derrick Simmons, a declarat pentru Associated Press că scena a fost „foarte haotică” după izbucnirea focurilor de armă. Polițiștii și echipele de intervenție au apărut din toate zonele încercând să identifice atacatorul sau atacatorii.

„Oamenii pur și simplu stăteau împreună și se bucurau de timpul petrecut în centrul orașului Leland”, a spus Simmons pentru AP.

În lipsa unor informații, autoritățile fac apel la cetățeni să ajute poliția să identidice autorii acestui atac armat.

❗️⚠️🇺🇲 – A mass shooting erupted in downtown Leland, Mississippi, during post-game celebrations after a high school homecoming football victory late Friday night, killing four people and injuring 16 others—four of whom remain in critical condition and were airlifted to a nearby… — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x)

Un alt atac armat tot în Mississippi

Incidentul din Leland nu a fost singurul. Un alt atac armat mortal a fost raportat, tot vineri seara, într-un alt oraș din Mississippi, Heidelberg, aflat la aproximativ 320 km sud-est de Leland.

Acest atac a avut loc tot în timpul weekendului de Homecoming și s-a soldat cu două victime, a declarat pentru AP șeful poliției din Heidelberg, Cornell White.

Nu există nicio indicație că atacurile din Leland și Heidelberg ar fi fost legate între ele.