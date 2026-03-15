Ana Beatrice
15 mart. 2026, 16:26
Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Se pregătesc sancțiuni dure pentru presa americană
  2. Poate FCC să retragă licențele posturilor de televiziune

Presa americană a primit un avertisment ferm din partea Federal Communications Commission (FCC). Instituția este principala autoritate care reglementează domeniul audiovizualului în Statele Unite. Posturile care vor prezenta „denaturat” războiul din Orientul Mijlociu riscă să își piardă licența de emisie. Declarația vine după ce Donald Trump a atacat dur titlurile critice din presa pe care o numește „mass-media Fake News”.

Se pregătesc sancțiuni dure pentru presa americană

Tensiunile dintre Donald Trump și instituțiile media s-au accentuat din nou. Liderul de la Casa Albă a criticat dur relatările unor publicații despre conflictul din Orientul Mijlociu. Încă din primul său mandat, acesta a etichetat frecvent materialele nefavorabile drept „fake news”. După revenirea la putere, a adoptat mai multe măsuri care limitează accesul presei. În acest context, președintele Federal Communications Commission, Brendan Carr, a lansat un avertisment pentru instituțiile media. Posturile care difuzează „știri false sau informații denaturate” riscă să își piardă licența de emisie în Statele Unite.

„Legea este clară. Posturile trebuie să acționeze în interesul public și își vor pierde licențele dacă nu o fac”, a transmis Carr într-un mesaj publicat pe X, citat de Reuters.

Autoritatea de reglementare nu a indicat în mod direct vreo instituție media. Totuși, mesajul face referire la o postare publicată de Trump pe Truth Social. În acea postare, acesta acuza presa că a folosit un „titlu intenționat înșelător” despre informații privind cinci avioane de realimentare lovite în timpul unor atacuri iraniene în Arabia Saudită.

Președintele a criticat în mod direct publicații precum The New York Times și The Wall Street Journal. De asemenea, a acuzat și alte instituții media de „reportaje teribile” despre războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Ulterior, Trump a publicat și o ilustrație în care apar mai multe instituții de presă și măsuri luate împotriva acestora, sub titlul sugestiv: „Președintele Trump remodelează presa”.

Poate FCC să retragă licențele posturilor de televiziune

Federal Communications Commission (FCC) este instituția care eliberează licențe pentru posturile de televiziune și radio din Statele Unite. Autoritatea sa nu se extinde asupra publicațiilor care funcționează exclusiv online sau în format tipărit. Printre acestea se numără The New York Times și The Wall Street Journal.

Avertismentul lansat de președintele FCC, Brendan Carr, a stârnit reacții puternice. Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), o organizație americană care apără libertatea de exprimare, a calificat mesajul drept „autoritar” și „scandalos”. Într-o reacție publicată pe X, organizația a transmis că „atunci când guvernul cere presei să devină purtătorul de cuvânt al statului sub amenințarea sancțiunilor, înseamnă că ceva nu este în regulă”.

Carr a susținut în repetate rânduri că dorește să aplice mai strict obligația de interes public impusă de FCC posturilor care folosesc undele radio publice. Potrivit lui, această regulă nu a fost respectată corespunzător de zeci de ani.

Sâmbătă, oficialul a revenit asupra subiectului și a vorbit despre „falsurile și denaturările” apărute în timpul campaniei prezidențiale din 2024. El a afirmat că „publicul și-a pierdut încrederea în mass-media”. Prin includerea unei postări a lui Donald Trump în mesajul său, Carr și-a extins pentru prima dată criticile și asupra modului în care presa relatează despre conflictele armate. Trump a acuzat frecvent mass-media că răspândește minciuni și a cerut în trecut retragerea licențelor unor posturi de televiziune pe care le consideră nedrepte. Presiunile exercitate asupra televiziunilor au fost criticate de congresmeni democrați, dar și de câțiva republicani influenți. În același timp, Carr susține că nivelul ridicat de neîncredere al publicului în mass-media îi confirmă poziția și necesitatea unor măsuri mai ferme.

Citește și...
Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
Externe
Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Externe
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
Externe
Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
Externe
Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul
Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
Externe
Haos în Gaza după o furtună de nisip violentă. Corturi distruse și oameni disperați care încearcă să le salveze (VIDEO)
Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
Externe
Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Externe
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
Externe
Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Externe
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
Externe
Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
15:47 - Summit la Oslo. Statele nordice și Canada își întăresc cooperarea în Arctica
15:16 - Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
14:35 - Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
13:49 - Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
13:16 - Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
12:35 - Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
12:04 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
11:52 - Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
10:56 - Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
10:24 - Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său