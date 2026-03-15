Presa americană a primit un avertisment ferm din partea (FCC). Instituția este principala autoritate care reglementează domeniul audiovizualului în Statele Unite. Posturile care vor prezenta „denaturat” războiul din Orientul Mijlociu riscă să își piardă licența de emisie. Declarația vine după ce Donald Trump a atacat dur titlurile critice din presa pe care o numește „mass-media Fake News”.

Se pregătesc sancțiuni dure pentru presa americană

Tensiunile dintre Donald Trump și instituțiile media s-au accentuat din nou. Liderul de la Casa Albă a criticat dur relatările unor publicații despre conflictul din . Încă din primul său mandat, acesta a etichetat frecvent materialele nefavorabile drept „fake news”. După revenirea la putere, a adoptat mai multe măsuri care limitează accesul presei. În acest context, președintele Federal Communications Commission, Brendan Carr, a lansat un avertisment pentru instituțiile media. Posturile care difuzează „știri false sau informații denaturate” riscă să își piardă licența de emisie în Statele Unite.

„Legea este clară. Posturile trebuie să acționeze în interesul public și își vor pierde licențele dacă nu o fac”, a transmis Carr într-un mesaj publicat pe X, citat de .

Autoritatea de reglementare nu a indicat în mod direct vreo instituție media. Totuși, mesajul face referire la o postare publicată de Trump pe . În acea postare, acesta acuza presa că a folosit un „titlu intenționat înșelător” despre informații privind cinci avioane de realimentare lovite în timpul unor atacuri iraniene în Arabia Saudită.

Președintele a criticat în mod direct publicații precum The New York Times și The Wall Street Journal. De asemenea, a acuzat și alte instituții media de „reportaje teribile” despre războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Ulterior, Trump a publicat și o ilustrație în care apar mai multe instituții de presă și măsuri luate împotriva acestora, sub titlul sugestiv: „ remodelează presa”.

Poate FCC să retragă licențele posturilor de televiziune

Federal Communications Commission (FCC) este instituția care eliberează licențe pentru posturile de televiziune și radio din Statele Unite. Autoritatea sa nu se extinde asupra publicațiilor care funcționează exclusiv online sau în format tipărit. Printre acestea se numără The New York Times și The Wall Street Journal.

Avertismentul lansat de președintele FCC, Brendan Carr, a stârnit reacții puternice. Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), o organizație americană care apără libertatea de exprimare, a calificat mesajul drept „autoritar” și „scandalos”. Într-o reacție publicată pe X, organizația a transmis că „atunci când guvernul cere presei să devină purtătorul de cuvânt al statului sub amenințarea sancțiunilor, înseamnă că ceva nu este în regulă”.

Carr a susținut în repetate rânduri că dorește să aplice mai strict obligația de interes public impusă de FCC posturilor care folosesc undele radio publice. Potrivit lui, această regulă nu a fost respectată corespunzător de zeci de ani.