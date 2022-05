BBC: Ultima bătălie pentru Mariupol se dă în combinatul Azovstal. Luptătorii ucraineni sunt ascunși în tuneluri și buncăre, înconjurați de trupele ruse / În complex ar fi în continuare și 100 de civili

Ultima bătălie pentru orașul Mariupol se dă în combinatul Azovstal, acolo unde sute de luptători ucraineni sunt ascunși în tuneluri și buncăre subterane, înconjurați de trupele ruse, relatează jurnalistul Hugo Bachega, marți, de la Dnipro.

Combinatul Azvostal a devenit ultima redută a luptătorilor ucraineni care apără orașul Mariupol

Oficialii ucraineni spun că forțele ruse au întețit atacurile asupra uriașului complex din era sovietică, ultima redută a luptătorilor ucraineni care apără orașul de la Marea Azov. În ciuda tentativelor repetate, asaltul trupelor invadatoare a eșuat, notează jurnalistul BBC World, care a precizat că informația nu a putut fi verificată de o manieră independentă.

Autoritățile de la Kiev anunțau în weekend că femeile, copiii și bătrânii din combinatul Azovstal, ca parte dintr-un efort de salvare care a fost coordonat de ONU și de Crucea Roșie. Chiar și așa, anunțul părții ucrainene nu a fost confirmat de ONU, iar unul dintre oficialii locali susține că în complex s-ar afla în continuare 100 de civili.

Familiile luptătorilor ucraineni din Azovstal cer cu disperare un plan care să le garanteze și lor evacuarea. Până acum, un astfel de plan pare prea puțin probabil, consideră Hugo Bachega.

Într-o conferință extraordinară pe care au organizat-o duminică în unul dintre buncăre, luptătorii ucraineni din Azovstal spuneau că să se predea „ ”.

„Noi, întregul personal militar din garnizoana de la Mariupol, am fost martori la crimele de război comise de Rusia, comise de armata rusă. Suntem martori. Să ne predăm nu este o opțiune deoarece Rusia nu este interesată de viețile noastre. Toate proviziile noastre sunt limitate. Încă avem apă. Încă avem muniție. O să avem armele noastre personale. Vom lupta până la cea mai bună rezolvare a situației”, a subliniat Samoilenko”, afirma Ilya Samoilenko, ofițer de informații din cadrul Regimentului Azov, potrivit AFP preluată de .

Orașul Mariupol are o relevanță strategică aparte pentru Federația Rusă, în condițiile în care i-ar permite Moscovei să creeze un coridor terestru între provinciile est-ucrainene Donețk și Lugansk, care erau sub control separatist încă din 2014, și Crimeea, peninsula invadată și anexată ilegal de ruși în același an.