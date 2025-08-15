B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Donald Trump, replici dure la adresa aliaților înainte de întâlnirea cu Putin: „Nu-mi spune mie Europa ce să fac"

Donald Trump, replici dure la adresa aliaților înainte de întâlnirea cu Putin: „Nu-mi spune mie Europa ce să fac”

George Lupu
15 aug. 2025, 21:31
Donald Trump, replici dure la adresa aliaților înainte de întâlnirea cu Putin: Nu-mi spune mie Europa ce să fac”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Donald Trump a postat un fragment din conversația sa cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One, oferind probabil cel mai detaliat răspuns al său cu privire la posibilitatea ca Summitul din Alaska să fie un succes.

Cuprins

  • Ce a spus Donald Trump despre aliații europeni
  • Care ar putea fi urmările summitului

Ce a spus Donald Trump despre aliații europeni

Președintele american Donald Trump se îmbarcă la bordul aeronavei Air Force One în timp ce pleacă spre Alaska pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a negocia încetarea războiului din Ucraina, de la Baza Comună Andrews din Maryland. Aflat în Air Force One, Donald Trump nu a ratat ocazia să lanseze noi critici la adresa aliaților europeni:

„Nu vă pot spune asta. Nu știu, nu e nimic bătut în cuie. Îmi doresc anumite lucruri. Vreau să văd un armistițiu.

Asta nu are legătură cu Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar ei vor fi implicați în proces, evident, la fel ca și Zelenski, dar vreau să văd un armistițiu rapid.

Nu știu dacă va fi astăzi, dar nu voi fi fericit dacă nu este astăzi. Toată lumea a spus că nu poate fi astăzi, dar eu spun doar că vreau ca uciderile să se oprească.

Sunt în asta pentru a opri uciderile. Știți, noi nu dăm bani. Facem bani. Ei ne cumpără armele și noi le trimitem la NATO, iar NATO ne trimite cecuri mari și frumoase.

Dar asta nu mă interesează. … Dar ceea ce mă interesează este că au pierdut săptămâna trecută 7011 „oameni, aproape toți soldați; 36 de oameni într-un oraș care a fost lovit de o rachetă.

Peste 7.000 de soldați. E o nebunie”, a spus Trump, potrivit The Guardian.

Care ar putea fi urmările summitului

Discuțiile dintre Trump și Putin se vor desfășura în Anchorage, Alaska, și vor avea ca scop încheierea conflictului.

Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat excluderea Ucrainei din acest nou format de negocieri, afirmând că „orice soluție care nu include Ucraina este o soluție împotriva păcii.”

Trump a menționat că există „o șansă foarte bună” ca, după summitul de vineri, să aibă loc o a doua întâlnire cu Putin, „mai productivă decât prima”, la care ar putea fi prezent și Zelenski.

El a subliniat că întâșnirea de vineri va „pregăti terenul” pentru discuțiile viitoare.

Anterior, Trump a propus că un acord de pace ar putea implica „un schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, idee pe care Zelenski a respins-o categoric.

Liderul ucrainean a subliniat că „Ucrainenii nu vor ceda pământ ocupanților” și că soluția teritorială este scrisă clar în Constituția Ucrainei.

