Acasa » Externe » Donald Trump este trist. Legislația americană nu-i dă voie să candideze a treia oară

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 10:28
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Aaron Chown
  1. Donald Trump împiedicat de lege să candideze
  2. Trump nu ar refuza a treia candidatură

Donald Trump regretă că legislația electorală americană nu-i permite să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial. Încă de la preluarea mandatului, membrii anturajului său au vorbit despre o a treia candidatură.

Donald Trump împiedicat de lege să candideze

Șeful de la Casa Albă a declarat că legislația americană nu-i permite să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial. Donald Trump a recunoscut că există constrângeri care îl împiedică să-și pună în practică planul, relatează France Presse. El a făcut aceste afirmații la bordul avionului prezidențial, Air Force One, în timpul turneului asiatic.

„Sunt la cel mai înalt nivel în sondaje şi, ştiţi, din ceea ce am citit, cred că nu mi se va permite să mă prezint, vom vedea ce se întâmplă… Ce păcat!”, a declarat el.

Cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei Statelor Unite, adoptat în 1947, stipulează că „nicio persoană nu poate fi aleasă de mai mult de două ori în funcţia de preşedinte”. Adepții săi din mișcarea MAGA au căutat să dea o nouă interpretare acestei prevederi, insinuând că ar fi vorba despre două candidaturi consecutive.

Trump nu ar refuza a treia candidatură

Donald Trump a fost președintele Statelor Unite între 2017 și 2021. El și-a început cel de-al doilea mandat prezidențial la 20 ianuarie. De atunci, în mai multe rânduri a sugerat că ar putea candida și la al treilea mandat. Scenariul a fost avansat, deschis, de adepții săi care caută soluții pentru a prelungi prezența la Casa Albă.

De asemenea, el a afişat de mai multe ori şepci roşii cu inscripţia „Trump 2028”, ceea ce reprezintă mai mult decât o sugestie. În anul 2028 vor avea loc următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite, anul următoarelor alegeri prezidenţiale.

Un alt scenariu pe care îl iau în considerare adepții săi, este ca miliardarul să candideze la funcția de vicepreședinte, în tandem cu JD Vance. Dacă va fi ales președinte acesta din urmă ar urma să demisioneze și să-l lase în locul său pe Trump. Este o ipoteză greu de luat în considerare. De altfel, adjunctul lui Trump a exclus o astfel de opțiune, notează AFP.

