Focar de Salmonella în SUA. Aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 10:24
Aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit în urma unui focar de Salmonella care a afectat mai multe state din SUA. Cazul are legătură cu mai multe ouă retrase de pe piaţă.

Ce s-a întâmplat

Au fost confirmate 95 de cazuri în 14 state. Toate au fost cauzate de aceeaşi tulpină de Salmonella, cu 18 spitalizări și fără decese raportate. California a înregistrat majoritatea cazurilor, cu 73 de infecţii.

Country Eggs, LLC, o mică fermă de ouă cu sediul în Lucerne Valley, California, a anunţat miercuri retragerea de pe piaţă a ouălor sale comercializate sub denumirea „Large Brown Cage Free Sunshine Yolks”, din cauza unei potenţiale contaminări cu Salmonella, potrivit Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente din SUA, informează Știrile ProTv.

Acestea au fost distribuite în California şi Nevada către magazine alimentare şi furnizori de servicii alimentare.

Avertismentul CDC

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a îndemnat populaţia să nu consume ouă din lotul celor retrase de pe piaţă, să cureţe orice suprafeţe sau ustensile care ar fi putut intra în contact cu acestea, folosind apă fierbinte şi săpun sau maşina de spălat vase şi să solicite asistenţă medicală în cazul apariţiei unor simptome severe.

Simptomele infecţiei cu Salmonella:

  • Diaree
  • Febră
  • Crampe stomacale

Simptomele apar la şase ore până la şase zile după expunere. Majoritatea persoanelor se recuperează în patru până la şapte zile fără tratament, însă copiii cu vârsta sub cinci ani, adulţii de 65 de ani şi peste această vârstă, precum şi persoanele cu sistemul imunitar slăbit se confruntă cu riscuri mai mari de îmbolnăvire gravă.

