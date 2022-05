„Iadul a coborât pe pământ”. Rușii au folosit bombe cu fosfor asupra combinatului Azovstal. Acestea aveau „dedicații” pentru trupa care a câștigat Eurovision (VIDEO, FOTO)

Pentru prima dată de când au invadat Ucraina, trupele rusești au lansat asupra combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol. Legislația internațională interzice folosirea acestor bombe în zonele populate. Atacul ar fi fost lansat ca reacție după ce Ucraina a câștigat Eurovision, concurs din care Rusia a fost exclusă tocmai ca urmare a războiului pe care l-a declanșat.

„În premieră, invadatorii au lansat bombe incendiare sau cu fosfor împotriva apărătorilor din Mariupol (concluzia o vom lăsa specialiştilor). Invadatorii înșiși spun că au fost folosite obuze incendiare 9M22S cu straturi de termită. Temperatura de ardere e de aproximativ 2-2,5.000 de grade Celsius. Focul e aproape imposibil de oprit”, a scris, pe Telegram, Petro Andriuşcenko, deputat în consiliul oraşului Mariupol.

Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of , published a video which seems to show the use of phosphorus bombs in .

— NEXTA (@nexta_tv)