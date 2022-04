În Marea Neagră sunt 4 nave de război rusești cu 28 de rachete, susține Ministerul ucrainean al Apărării

Patru nave de război rusești se află în acest moment în Marea Neagră, susține Ministerul ucrainean al Apărării.

Rusia a concentrat patru astfel de nave, cu o încărcătură de cel puțin 28 de rachete, în Marea Neagră, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului, citat de EuromaidanPR.

Russia has concentrated 4 warships with 28 missiles in the Black Sea, – a spokesman for the Ministry of Defense of Ukraine

— Euromaidan PR (@EuromaidanPR)