Ursula von der Leyen insistă că trebuie să joace un rol central, deplin recunoscut în orice negociere de pace pentru Ucraina. Lidera Comisiei Europene a transmis un mesaj ferm în contextul negocierilor de la Geneva.

Ursula von der Leyen, mesaj ferm din partea Europei

În timp ce , americane și europene discută la Geneva pentru a contura un parcurs menit să ducă la încheierea războiului din Ucraina, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj ferm referitor la rolul Uniunii Europene în aceste discuții. Declarațiile sale vin în contextul presiunilor exercitate de administrația Trump asupra statelor europene pentru a convinge Ucraina să accepte cererile Rusiei.

„Orice plan de pace credibil şi durabil trebuie, în primul rând, să pună capăt masacrelor şi războiului, fără a planta seminţele unui viitor conflict. Ucraina trebuie să aibă libertatea şi dreptul suveran de a-şi alege propriul destin. Ea a ales un destin european”, a transmis șefa executivului european într-un comunicat.

Von der Leyen a transmis un privind capacitatea militară a Kievului. Ea a refuzat să accepte cererile lui Putin, în acord cu administrația Trump, conform cărora Ucraina ar trebui să-și reducă forțele militare. Potrivit spuselor sale acceptarea unei astfel de condiții ar vulnerabiliza această țară și ar submina securitatea europeană.

„Ca națiune suverană, nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la viitoare atacuri și ar submina astfel și securitatea europeană”, a transmis președinta Comisiei.

UE își revendică rolul central în viitoarea pace

Ursula von der Leyen a insistat că Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol definitoriu în orice acord menit să aducă o pace durabilă. Ea a reamintit că alegerea Ucrainei este clară, spre democrație și spre Uniunea Europeană.

„Rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina trebuie să se reflecte pe deplin. Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Ei au ales un destin european”, a afirmat lidera Comisiei Europene.

Ulterior, într-un mesaj video pe platforma X, von der Leyen a revenit cu un nou mesaj. Ea a insistat asupra returnării copiilor ucraineni răpiți de Rusia din teritoriile ocupate. Revenirea acestora la părinții lor reprezintă o condiție care trebuie inclusă în orice acord de pace.

„Orice acord trebuie să includă returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Nu ne vom odihni până când fiecare dintre ei nu se va reuni cu familia sa, în casa sa”, a spus președinta Comisiei Europene. In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine’s sovereignty: any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia. We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

Macron cere implicarea UE și NATO în implementarea planului Trump

Multe părţi ale propus de Donald Trump nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului. Emmanuel Macron a făcut o serie de declarații în acest sens, în marja summitului G20 din Africa de Sud, potrivit dpa.

El a subliniat, în acord cu Ursula von der Leyen că europenii trebuie să aibă un rol major în implementarea păcii. Iar felul în care sunt utilizate activele rusești îngheţate şi planul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană pot fi stabilite doar de UE. Macron a subliniat că planul american conține aspecte care necesită un consens mai larg.

„Activele îngheţate sunt deţinute de europeni. Integrarea europeană a Ucrainei se află în mâinile europenilor. Ceea ce face NATO este în mâinile statelor membre NATO”, a insistat preşedintele francez.

Președintele Franței a subliniat că aliaţii europeni doresc pace, dar această pace trebuie să țină cont de interesele de securitate ale Ucrainei şi ale restului Europei. Franţa, Germania şi Marea Britanie sunt hotărâte să determine SUA să revizuiască planul lui Trump la întâlnirea de la Geneva, după ce propunerea a stârnit îngrijorare la Kiev şi în capitalele europene. Donald Trump oferă Rusiei concesii teritoriale şi militare importante.