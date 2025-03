O mașină a intrat într-o mulțime în Mannheim. Șoferul ar avea probleme psihice

a avut loc, luni, în Mannheim, unde o mașină a intrat într-o mulțime de pietoni. Doi oameni au murit și cinci au fost răniți, a transmis poliția.

Incidentul s-a produs în piața Paradeplatz, în centrul orașului. Șoferul, un german de 40 de ani, are probleme psihice, au descoperit procurorii, conform

„Avem indicii concrete că autorul era bolnav mintal, motiv pentru care ancheta se concentrează asupra acestui aspect”, a declarat ulterior procurorul Romeo Schüssler, care a exclus un motiv politic pentru fapta suspectului.

Acesta este grădinar și avea cazier pentru o infracțiune minoră. După ce a intrat în mulțime, el a fost găsit rănit în mașină pentru că încercase să se sinucidă împușcându-se în gură, dar a supraviețuit. În plus, polițiștii au găsit un bilet scris de mână, cu ecuații și mâzgălituri.

Oamenii au fost sfătuiți să evite centrul orașului.

🚨Breaking News🚨

Mannheim the scene of a fatal stabbing of a policeman by an Afghan has seen more violence.

A car has driven into a crowd, there have been injuries.

Police have cordoned off the area & the driver was arrested.

— David Atherton (@DaveAtherton20)