O stewardesă, la un pas de a-și depune demisia din cauza nesiguranței oferite de aeronavele Boeing. Ce spune despre ultimele incidente: „Mă sperie foarte tare”

O stewardesă este foarte aproape de a-și depune demisia din cauza . Ultimele incidente au pus-o pe gânduri pe însoțitoarea de zbor.

Stewardesa a preferat să rămână anonimă pe Reddit, unde a cerut sfaturi, pentru că are câteva îndoieli cu privire la job-ul său din cauza incidentelor din ultima perioadă în care au fost implicate avioane ale companiei Boeing.

Ce spune stewardesa care se gândește să demisioneze din cauza nesiguranței oferite de aeronavele Boeing

a scris pe Reddit pentru a le cere ajutor oamenilor, întrucât nu știe ce să facă cu job-ul ei, după incidentele în care au fost implicate avioane Boeing. Totodată, pe lângă subiectul cu privire la nesiguranța în avioanele Boeing, femeia a spus că nu era atât de încântată să fie departe de familia ei.

„Bună tuturor! Aceasta este prima mea postare pe aici. Pentru context, îmi doresc să fiu însoțitoare de bord de mai bine de un an, iar de curând am trecut pregătirea și am făcut câteva zboruri. Întotdeauna am știut că începutul este întotdeauna cel mai greu, fiind departe de familie, ratând evenimente etc.. Dar cred că nu mi-am dat seama cu adevărat până acum. Sunt o persoană casnică și îmi place să călătoresc, dar cu siguranță cu cei dragi.

Cel mai important lucru pentru mine sunt și ultimele noutăți cu Boeing și altele. Mă sperie foarte tare și cred că întotdeauna am avut o mică teamă de zbor, dar cu aceste vești chiar mă face să fiu nervoasă”, a spus ea, potrivit .

De asemenea, stewardesa a mai spus că înainte de a deveni însoțitoare de zbor avea un program de la ora 09:00 până la 17:00 și că ar putea să se întoarcă oricând la vechiul job.

„Aveam un loc de muncă semi 9-5, aveam o diplomă și locuri de muncă la care mă pot întoarce oricând, dar am vrut să încerc ceva nou, însă, în același timp, totuși, anxietatea de a fi în rezervă și unele lucruri rele la care puteți deduce cu toții că mă refer mă afectează înainte de zborurile mele”, spune ea.

Ce au spus utilizatorii în secțiunea de comentarii

La scurt timp după publicarea mesajului, mai mulți utilizatori Reddit au asaltat secțiunea de comentarii. Multe persoane i-au recomandat femeii să nu renunțe la acest job.

„Eu nu mi-aș face prea multe griji. Adică, da, chestia cu Boeing este îngrijorătoare, dar la sfârșitul zilei, de nouă ori din zece, vei fi bine. De aceea, rareori auziți despre accidente de avion când vine vorba de zboruri comerciale, pentru că sunt foarte rare.

Piloții și mecanicii trebuie să verifice aeronava și chiar dacă ceva nu merge bine, de obicei reușesc să găsească o soluție pentru situația respectivă fără să se întâmple ceva oribil. Dacă ești cu adevărat îngrijorat de acest lucru, compania ta zboară cu alte aeronave în afară de Boeing? Încercați să evitați pur și simplu avioanele Boeing în ofertele dvs.”, a spus un utilizator.

„Încercați! Chiar și la început îți va plăcea libertatea din acest job. Am avut un loc de muncă WFH în timpul pandemiei cu un șef micro manager. Este plăcut să te poți prezenta, să-ți faci treaba și să te întorci acasă fără stres sau bagaje. Nimeni nu este șeful tău în avion, toată lumea își cunoaște meseria (sau ar trebui să și-o cunoască) și totul se rezolvă. Faptul că ești plecat e nasol, dacă ai un partener, e nasol, iar banii sunt foarte puțini, chiar și când începi cu o moștenire. Dar slujba este grozavă, în general”, a spus un altul.

Avioanele Boeing, implicate în mai multe incidente nefericite

La finalul lunii ianuarie, un Boeing 757 operat de Delta Air în timp ce avionul se pregătea pentru o decolare de pe aeroportul Internațional din Atlanta.

La începutul lunii februarie, , acuzând că profitul este mai important decât siguranța pasagerilor. Aceștia ar fi fost induși în eroare cu privire la angajamentul companiei de a produce aeronave sigura, înainte de explozia unui platou al cabine pasagerilor într-un , în ianuarie 2024.

Ulterior, Boeing a fost , după descoperirea unei noi probleme în timpul producției de avioane 737 MAX. Un angajat al Boeing a anunțat că producătorul de avioane ar fi uitat să foreze două găuri.