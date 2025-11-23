Orientul Mijlociu este pe cale să redevină un focar de război. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat un nou atac asupra orașului Beirut, capitala Libanului, provocând cel puțin doi morți.

Orientul Mijlociu pe picior de război

a bombardat suburbia sudică a orașului Beirut, capitala Libanului, la ordinul premierului Benjamin Netanyahu. Ţinta atacului a fost oficialul militar Ali Tabtabai, șeful statului major al , potrivit unei surse israeliene. Acest atac asupra suburbiilor capitalei din Orientul Mijlociu a venit după mai multe luni de liniște.

Atacul a afectat o stradă principală din suburbiile sudice ale Beirutului, unde localnicii au declarat pentru Reuters că au auzit zgomotul avioanelor de luptă înainte de explozii. Potrivit datelor furnizate de autoritățile libaneze, cel puţin două persoane au murit şi alte douăzeci au fost rănite şi transportate la spitalele din zonă.

Bombardamentul a provocat panică în oraș. Oamenii speriați au ieșit din locuințe, de teamă că vor urma alte atacuri, a declarat un reporter Reuters din zonă.

BREAKING: 🚨 Israel has bombed Lebanon’s capital of Beirut. Look at this. This is an lsraeIi ceasefire. lsraeI is a terrorist apartheid state.

— ADAM (@AdameMedia)

Atacul confirmat de biroul lui Netanyahu

Informația cu privire la atacarea capitalei din Orientul Mijlociu a fost confirmată de biroul , potrivit Reuters. Biroul lui Netanyahu nu a precizat dacă Tabtabai a fost ucis.

Un înalt oficial american a declarat că Israelul nu a informat în prealabil Statele Unite cu privire la atac. Acesta a declarat că a fost informată după bombardamentul care a provocat moartea a cel puțin două persoane. Pe de altă parte, un al doilea oficial american de rang înalt a afirmat că SUA ştiau de câteva zile că Israelul intenţiona să intensifice atacurile în Liban.

Statele Unite au impus sancţiuni împotriva lui Tabtabai în anul 2016. El a fost identificat ca lider militar cheie al Hezbollah. Americanii au oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informaţii despre el.

Israelul acuză Hezbollah că încearcă să se reînarmeze de la încetarea focului sprijinită de SUA de anul trecut. Grupul susţine că a respectat cerinţele de a-şi încheia prezenţa militară în regiunea de frontieră din apropierea Israelului şi de a permite armatei libaneze să se desfăşoare acolo.